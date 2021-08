75.000 euros para una exposición en Meirás

Un convenio entre el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y la Sociedad Mercantil Estatal de Acción Cultural, S.A servirá para la organización de una exposición temporal sobre el Pazo de Meirás en el propio inmueble, que pasó por decisión judicial a ser propiedad del Estado el pasado mes de diciembre, a expensas de la resolución del recurso presentado ante el Tribunal Supremo por los descendientes de Francisco Franco.

Bajo el nombre «Pazo de Meirás: un camino a la memoria», la muestra abarcará toda historia de la emblemática propiedad, desde su creación por la escritora Emilia Pardo Bazán hasta el proceso que ha terminado revertiéndolo al patrimonio público, culminado con la entrega de llaves el pasado 10 de diciembre.

La intención es que la exposición esté preparada para cuando el Pazo de Meirás se abra al público –hasta el momento solo son visitables los jardines exteriores– y pueda servir «de marco conceptual» para enmarcar el recorrido por sus estancias.

Para financiar la muestra, el ministerio pagará «un máximo» de 50.000 euros en 2021. A su cargo estará la ejecución y producción del proyecto expositivo aprobado por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, los honorarios de los dos comisarios y los de un comité científico.

Por su parte, Acción Cultural aportará 25.000 euros y se compromete a encargarse de la contratación del comisariado de la exposición –formado por dos personas–, el comité científico, el proyecto expositivo en sí –incluidos «honorarios, viajes y gastos asociados»–, su ejecución y producción, los derechos de explotación y demás derivados de la propiedad intelectual e industrial y de los derechos de imagen o de cualquier otro tipo requeridos por el proyecto expositivo. Además, AC/E asume la coordinación técnica de la producción y la supervisión del montaje.

Una vez a cargo del Pazo de Meirás, el Gobierno decidió acometer obras de reforma relacionadas con sistemas y servicios de seguridad, reparación y refuerzo en la instalación eléctrica o actuaciones para mantener la integridad del edificio y la conservación del patrimonio cultural, por importe de 400.000 euros.

Estas obras fueron criticadas por los Franco, cuyo abogado, Luis Felipe Utrera-Molina, señaló que «el pazo estaba en perfecto estado, y es perfectamente comprobable porque pudieron acceder medios de comunicación, técnicos, etc., y si no, no se hubiera atrevido la jueza a montar el espectáculo que montó durante la entrega de llaves, porque habrían sido unos irresponsables». Moncloa también hizo público el gasto de los contratos de servicios adjudicados para vigilancia y seguridad, por un importe en torno a 180.000 euros. Para zonas verdes, el gasto estimado para este año es de 40.000 euros, cantidades «disparatadas» para el letrado de la familia.

Las obras han retrasado las visitas al interior, pero el pasado mes de julio fue el primero para conocer el complejo por fuera: más de mil personas recorrieron los jardines, la capilla y el recibidor del inmueble principal. Según un balance del Ayuntamiento de Sada, que gestiona los accesos de la que fue residencia oficial de Franco en La Coruña, se realizaron 53 servicios guiados a cargo de personal técnico del consistorio, en los que participaron 986 visitantes. Además, hubo visitas de carácter institucional y de colectivo de la memoria a cargo de la Asociación Cultural Suárez Picallo.