Sánchez no contactará con Casado: “Nadie tiene que llamar a ningún español para que cumpla la Constitución”

El toma y daca entre el PP y el Gobierno a cuenta de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) continúa en un ambiente que rezuma falta de voluntad política. Si Pablo Casado pedía hoy una “reunión inmediata” con Pedro Sánchez para tratar de desencallar la negociación, desde Moncloa descartan esta eventualidad, respondiendo con desaire que “se tramitará como el resto de peticiones en este sentido” que recibe el presidente del Gobierno. No hay prioridad.

La relación entre ambos líderes es manifiestamente mejorable y, en un terreno abonado a la desconfianza, ninguna de las partes confía en la palabra de la contraria. De hecho, en el Gobierno rechazan incluso que Sánchez vaya a ponerse en contacto con el principal líder de la oposición para acercar posiciones. “Nadie tiene que llamar a ningún español para que cumpla la Constitución”, ha asegurado tajante la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. PP y PSOE llevan seis meses sin tener contactos en este sentido.

Desde el Ejecutivo no se mueven un milímetro y aseguran que su propuesta para el CGPJ es el modelo actual y que se renueve conforme a lo que dicta la ley vigente. Esto es, el modelo de elección residenciado en el Parlamento con las propuestas de los jueces, en lugar de que sean los jueces quienes elijan a los jueces, como pide el PP. “Hay que ser rotundos: ¡Basta ya de excusas! No hay excusas que avalen tener bloqueado el órgano de gobierno de los jueces. No hay excusas para incumplir el mandato constitucional”, ha señalado Rodríguez.

Desde el Ejecutivo lamentan lo que consideran “inédito” por parte del principal partido de la oposición y que haya que pedirles que “cumplan la Constitución” y acaben “con un bloqueo insostenible” y que “no es anónimo”, porque “la responsabilidad recae en el PP”. Una responsabilidad que no quieren descargar en otros actores, como el presidente del CGPJ, sobre cuya dimisión se ha especulado como factor de presión para lograr forzar un acuerdo. En Moncloa aseguran que es Casado quien tiene “la responsabilidad” de desbloquearlo.