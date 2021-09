Aitor González, presidente de NNGG del PP vasco: «Los radicales quieren expulsarnos de la vida pública»

En los últimos meses hasta cinco jóvenes de las Nuevas Generaciones del PP han sido agredidos en el País Vasco -tres de ellos en Vitoria- por radicales. David Chamorro, Iñaki García, Mikel Iturgaiz -hijo del presidente del PP vasco- y Oñate se concentrarán hoy en la balconada de la plaza de la Virgen Blanca desde donde reclamarán «libertad».

Aitor González, presidente de los jóvenes vascos, entró en política con la idea de llevar el espíritu de lo que hizo en una organización humanitaria como la Cruz Roja, a la política. Dice que en el País Vasco a veces, cuando habla con alguien «parece que hay que pedirle perdón por pertenecer al PP vasco. Eso, a mí me duele. No voy a pedir perdón por pertenecer al PP vasco porque estoy muy orgulloso de todos mis antecesores y de todos los que han pasado por el partido».

–¿Ahora que la banda terrorista ya no mata, los jóvenes tienen que seguir reivindicando vivir en libertad?

–Sigue habiendo una parte de la sociedad vasca enferma de una radicalidad que se dirige contra el PP, contra el constitucionalismo, contra todo lo que se siente vasco y español. Además, se ven amparados por Otegi y por partidos como Bildu que no condenan estas agresiones. Varios compañeros nuestros han sufrido agresiones. Parece que vamos para atrás: no nos matan, pero tampoco nos dejan que podamos desarrollar nuestras vidas tranquilamente.

–¿Por qué cree que está ocurriendo esto?

–Supongo que lo que quieren es ir expulsándonos de la vida pública, que tengamos más reticencias a la hora de dar nuestra opinión, y así se vaya absorbiendo su ideología única. A la gente ya le da más apuro dar su opinión y ahora también tratan de intentar alejar a los jóvenes de nuestra organización.

–¿Las agresiones contra los jóvenes del PP les ha amedrentado?

–Nos afianza en nuestra posición, nos anima a seguir defendiendo la idea que tiene el PP en nuestro territorio e incluso hemos llegado a tener alguna afiliación más. Desde hace un año y pico hemos visto que ha habido un repunte en cuanto a afiliación y apoyo. Lo único que van a convertirnos con estas cosas es en más fuertes.

Como árbitro, sacaría la tarjeta roja a Pedro Sánchez por blanquear a verdugos

–¿Ha llegado a sentir miedo?

–Era árbitro de fútbol hasta el año pasado, llevaba once años arbitrando por todo el País Vasco y siempre me han reconocido como que era un pro de la dirección juvenil del PP y nunca he llegado a tener problemas. Creo que todo el mundo tiene derecho a decir lo que piensa, sin faltar el respeto al contrario.

–Cuando dijo en casa que se hacía del PP. ¿Qué le dijeron?

–Al principio lo oculté. Luego, les dije que me había hecho simpatizante, que no afiliado. Mi madre lo cogió un poco con recelo, me dijo que para qué me iba a complicar, además, en un partido tan señalado, era meterse en problemas. Me afilié con otro amigo y hasta hoy.

–¿Le preocupa que el odio haga que se pueda volver a repetir los años más duros del terror?

–Están jugando a ganarnos en el relato, a transmitir que hubo una especie de guerra, donde fueron afectadas ambas partes. Las generaciones futuras, si no conocemos la historia, estamos abocados a volverlo a repetirlo. En Cataluña, parece que esto es un juego de traineras. y ahora va a volver al País Vasco. Desde Bildu, desde el PNV, ahora se hablará de la autodeterminación.

–¿Ve más valiente a los jóvenes abertzales desde que Bildu es socio preferente?

–Sí, porque cuando blanqueas a una organización que no apoya la violencia, permites que se hagan enaltecimientos, que homenajeen a asesinos... Cuanto más dura sea la justicia contra estos hechos, más respaldados estaremos.

–¿Y cómo árbitro, a quién le sacaría la tarjeta roja?

–A Pedro Sánchez por blanquear a verdugos.

–¿Ha tenido que explicar muchas veces a los de su generación quién era Ortega Lara o Miguel Ángel Blanco?

–Ahora, que tenemos una población más extranjera, he tenido que explicar más veces que soy vasco y español. Me decían: soy de Cartagena de Indias y les preguntaba si era de ahí o de Colombia y me decían: de las dos. Reciben una presión tan grande de gente que odia lo español que les es difícil rebatirlo.