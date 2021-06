Insultos contra el hijo de Carlos Iturgaiz durante un partido de fútbol

Mikel Iturgaiz, hijo del presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha denunciado el trato que recibió el pasado sábado cuando jugaba un partido de fútbol de regional en un campo de Gernika, “con todo tipo de insultos”.

El joven, de 23 años, jugó con su equipo, el Askartza, la final de la copa de Bizkaia de regional preferente, en el campo de Urbieta, el pasado sábado a las 19.15, partido que ganaron los locales del Gernika Sporting por 1-0, ante unos 600 espectadores.

El trato q he recibido hoy en el campo del de Gernika por una panda de maleducados, con todo tipo de insultos hacia mi persona ha sido indignante. Una cosa es el fútbol y otra este tipo de acoso. Gracias al @gernikasportin1 y a sus jugadores por el apoyo. Zorionak por el titulo! — Mikel Iturgaiz (@mikel_iturgaiz) June 26, 2021

“El trato que he recibido en el campo de Gernika por una panda de maleducados, con todo tipo de insultos hacia mi persona, ha sido indignante. Una cosa es el fútbol y otra este tipo de acoso”, ha contado el joven en su cuenta de Twitter.

Iturgaiz ha querido resaltar el apoyo que tuvo tanto de los jugadores rivales -los locales- como del equipo arbitral: “Gracias al Gernika Sporting y a sus jugadores por el apoyo. ¡Zorionak por el título!”.

“Gracias también al trío arbitral, que se han dado cuenta y me han apoyado. No es que me moleste, es que esto hoy en día no puede pasar... ¡Respeto! Da igual el pensamiento de cada uno. Creemos una sociedad mejor”, ha pedido.

En octubre pasado el joven ya denunció otro episodio de acoso, cuando compartió una fotografía del retrovisor destrozado de su coche, y escribió: “Quiero denunciar que sigo sufriendo el acoso de algunos sinvergüenzas que por ser el hijo de quien soy y dar mi opinión no paran de joderme la vida”.

EFE