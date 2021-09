El juez no permite a Laya declarar por videoconferencia

Arancha González Laya tendrá que comparecer personalmente ante el juez como investigada el próximo lunes. Según fuentes jurídicas, el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala -que investiga la entrada en España de Brahim Ghali el pasado abril- rechaza la petición de la ex ministra de Justicia de declarar por videoconferencia.

La Abogacía del Estado, que defiende a Laya en este procedimiento por prevaricación y encubrimiento, solicitó al instructor que la ex ministra, que debe declarar como investigada el próximo 4 de octubre, lo hiciese por videoconferencia debido a sus “compromisos profesionales”.

Las acusaciones populares se opusieron a que Laya no acuda personalmente a los juzgados de la capital aragonesa para esclarecer si obedeció órdenes al autorizar el pasado 18 de abril que el líder del Frente Polisario fuese acogido en nuestro país por “razones humanitarias”.

En el escrito remitido al juzgado por la abogada del Estado, se pide al magistrado que avale que Laya declare finalmente “desde los Juzgados de Madrid” esgrimiendo “la proximidad temporal” de la fecha fijada para su comparecencia el pasado día 25 y los “compromisos profesionales previamente asumidos” por la ex titular de Exteriores.

En todo caso, para la Abogacía del Estado esa comparecencia es innecesaria e “impertinente” porque en su opinión “el resultado de la misma no va a aportar mayor aclaración sobre los hechos investigados que la que ya obra en las actuaciones con las declaraciones y demás diligencias practicadas”.

El juez desoye a la Abogacía del Estado

De hecho, para los Servicios Jurídicos del Estado “es indiferente quién o quiénes tomaron la decisión” de autorizar la entrada del líder polisario en España “o quién o quiénes estaban al corriente de la misma” dado que “la decisión de permitir la entrada de Brahim Ghali en España por razones humanitarias sin control de pasaporte es conforme a Derecho”. Lasala, sin embargo, no ha hecho caso a los argumentos de la Abogacía del Estado y mantiene la citación como imputada de la ex titular de Exteriores, que además deberá acudir presencialmente a los juzgados.

El ex jefe de gabinete de Laya, Camilo Villarino, aseguró al juez el pasado 13 de septiembre que fue la entonces titular de Exteriores quien el mismo 18 de abril le dio la orden de permitir la entrada de Ghali, aunque Villarino apuntó que no cree que tomara la decisión sola. «El Gobierno no es un reino de Taifas», aseguró.

Dos días antes, según contó, llamó a la ministra (después de que el 15 de abril desde Vicepresidencia se le preguntara si sabía algo de la llegada de Ghali) y Laya le traslado que un tercer país había pedido que se acogiera en España al líder polisario “por razones humanitarias” porque estaba “gravemente enfermo de Covid” y temían por su vida.