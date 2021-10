Casado defiende los lazos con México y rechaza tener que pedir perdón por la Conquista

Quinta parada en la convención nómada del PP. En ella, y desde Cartagena, Pablo Casado, ha reivindicado los lazos históricos entre México y España, con una “intensa historia común de cinco siglos”, y ha rechazado que desde España tengan que pedir perdón por la Conquista de México.

En medio del debate abierto por el perdón del Papa Francisco a México por los “pecados cometidos” en la Conquista de América y tras asegurar ayer José María Aznar, en consonancia con Isabel Díaz Ayuso que él no piensa pedir perdón, el líder del PP ha presentado en el cónclave la conferencia del expresidente de México Felipe Calderón, quien se ha declarado “orgullosamente mexicano” y de “raíces indisolubles indígenas y españolas, como todos los mexicanos”. “Y profundamente orgulloso de todas esas raíces. Así me declaro, así soy, así he vivido y así espero morir”.

“Manipular las emociones”

Es más, Calderón ha asegurado que se está intentado cubrir los “problemas” de México con estas “cortinas de humo”, al tiempo que ha censurado la “vil estrategia política de dividir y manipular las emociones manipulables de la gente”. “Llamo a no caer en la polarización y la división”, y reivindicó la lengua de Cervantes, la suya.

Casado apuntó que las palabras del expresidente de México “no podía estar mejor dicho”. “Acabaría diciendo que desde España no tenemos que pedir perdón, pero tenemos que dar las gracias a una historia común que ha sido en mi opinión el mayor hito de la humanidad después de Roma, la Hispanidad”, ha manifestado.

Por otra parte, el expresidente de México también ha vaticinado que el líder del PP “llegará pronto a ser el presidente del Gobierno de España” y defendió, al igual que Casado que con el estado de Derecho y libertad económica se puede generar inversión y crecimiento.

Petición a Sánchez

El líder del PP, Pablo Casado también aprovechó su intervención para hablar sobre la extradición de Carlos Puigdemont -después de que el juez Llarena haya pedido a Italia su entrega inmediata-. El líder del PP ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez que “haga todo lo posible” para que la Justicia española sea respetada en Europa, para traer de vuelta al fugado expresidente de la Generalitat. “Tiene que volver y ser juzgado por el Tribunal Supremo”, enfatizó.