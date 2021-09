El expresidente del Gobierno, José María Aznar participó en la mesa “la fortaleza de las instituciones” que se ha celebrado en Sevilla en la cuarta jornada de la Convención del PP donde el líder del PP, Pablo Casado agradeció a Aznar “todo lo que ha hecho” por el partido, llevándolo por primera vez al Gobierno.

También le hizo un agradecimiento “como españoles”, poniendo en valor cómo, tras recibir un país quebrado, “su determinación le hizo hacer una agenda reformista intensa” entrando en la zona euro, bajando la deuda pública a la mitad y creando empleo. “Con Aznar España iba bien”, dijo.

Vas a ser presidente de España y, además, lo vas a hacer bien José María Aznar a Pablo Casado

Aznar recordó los tiempos en los que Casado trabajó con él y cómo, el día que le despedía le dijo a un amigo: “Ese que ves, va a ser presidente de España. Y te lo repito -le dijo dirigiéndose al líder del PP-: vas a ser presidente de España y a demás lo vas a hacer bien”. Solventada esa duda, dijo el expresidente del Gobierno, habló de la crisis económica donde consideró que el PP tiene que tener claro que “es clave la ambición reformista”. “No solo se trata de acertar con el diagnóstico, sino llevar a cabo unas reformas muy claras”: “Ambición, una voluntad y una política” lo que consiste en “ejercer el liderazgo y explicar las cosas con claridad”.

El expresidente del Gobierno advirtió que, en esta vida en la que se pide perdón por todo, “yo no voy a engrosar las filas de los que piden perdón. Lo diga quien lo diga”. No pedirá perdón ni por defender la nación española, ni por la historia de España con sus claros y oscuros, “yo estoy dispuesto a sentirme muy orgulloso, pero no voy a pedir perdón”, subrayó.

Asimismo, apuntó que “la batallas que no se dan son las que se pierden” y que no hay nada peor que un político “marioneta” al servicio de la dictadura de las redes sociales. Aznar también recordó que fue él quien puso de su puño y letra que el PP era de “centro reformista” y animó al partido a defender su ideología y sentirse orgullosos de ello.

En cuanto a las reformas necesarias a acometer, el expresidente del Gobierno, dijo que hace falta una laboral y otra fiscal: ese muy importante que la gente tenga un empleo al tiempo que destacó que hace falta una reforma de las pensiones pues, aunque “no soy pensionista, ni pienso jubilarme” advirtió de que el actual sistema no funciona. “El mejor sistema de pensiones es que se puede pagar”.

Crisis institucional

Casado recordó el pronunciamiento del Consejo Europeo donde pide que el CGPJ tiene que ser elegido por los jueces y advirtió de que en el PP “no vamos a movernos de la posición que defiende la constitución, que pide Europa. Si Sánchez no deja que parte de los vocales sean quienes elijan a los jueces, cuando lleguemos al Gobierno reformaremos esa ley”.

Aznar se refirió a esa crisis institucional. Recordó que de todos los enemigos internos que tiene la democracia, “el más poderoso es el populismo porque afecta a los valores, a las costumbres y a las instituciones”, porque “el populismo quiere desmontar las tres cosas”. Subrayó que los intentos de “manipulación” son evidentes, pero esto provoca un “daño institucional” que afecta a la reputación de la democracia española. “El primer factor competencial es juto uno de los problemas más importantes que tienen los países y además, dijo, “supone una inseguridad jurídica”.

El líder del PP, Pablo Casado junto al expresidente del Gobierno, José María Aznar FOTO: Tarek

“La ley no tiene alternativa”

El expresidente del Gobierno dijo que “la ley no tiene alternativa”y conideró que “un juez que abandona la carrera y se dedica a la política no puede volver a ser juez”, ni un Fiscal, dijo. “De las caos que más escándalo me ha producido es, que la abogacía del Estado sea utilizada en Europa en contra del Tribunal Supremo para evitar al extradición de un prófugo -en referencia a Puigdemont- que se prometí haber traído a España. Es un escándalo”.

También hizo referencia al problema de Afganistán lo que lamentó que el presidente del Gobierno no haya ido aún a dar cuenta de ello al Congreso de los Diputados lo que considera una falta de respeto a las instituciones.

El presidente del PP, Pablo Casado y del expresidente del Gobierno José María Aznar al inicio de la convención sobre "La fortaleza de las instituciones". FOTO: María José López Europa Press

Territorial

Como tercera crisis hablaron de territorial. Casado recordó cómo Aznar acabó con el Plan Ibarretxe, tras ser rechazada por el Congreso, donde, hubo un presidente del Gobierno que tipificó el referéndum ilegal como delito, algo que se derogó en la siguiente reforma del Código Penal y que el líder del PP apuesta por volver a instaurar. Por ello, y sobre el referéndum de Cataluña, con un prófugo que se pasea por las instituciones Europeas, el que fuera presidente del Gobierno de España indicó que “ve una situación muy grave”, probablemente “el más grave que tenemos” porque “cuando un país tiene problemas de su propia existencia es lo más grave: dudar de lo que se es.

España es una nación, ni es un Estado plurinacional, ni multinivel, ni la madre que los parió José María Aznar

“España es una nación, no siete, ni cuatro, ni tres, una. Una nación plural, constitutivamente plural, pero una. Ni es un Estado plurinacional, ni multinivel, ni la madre que los parió”. Dijo que España no tiene un problema con su constitución sino que tienen problema con la política que se está haciendo. Dijo que “en España lo que falla es la política” porque no es lo mismo establecer las reglas en contra de un golpe de Estado que hacerlos tus socios.