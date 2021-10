Almeida, el “alcalde de España”, obvacionado en el cónclave del PP

No le dejaban hablar. El alcalde de Madrid y portavoz Nacional del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida, ha recibido una gran ovación del auditorio de la Ciudad de las Artes y las Ciencias que se puso en pie cuando iba a terminar. “Muchas gracias, de vedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya no tengo nada que decir”, afirmaba Almeida mientras los asistentes a la convencención del PP no cesaban en sus aplausos. Y es que la portavoz de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra le había presentado como “el alcalde de España”.

Los vítores eran tales que tuvo que esperar para comenzar su intervención en la ponencia de la mesa de «Soluciones en tiempos de crisis» de la que era ponente porque los aplausos y vítores de los asistentes eran ensordecedores.

El alcalde de Madrid mostró su “orgullo” por “pertenecer a este equipo” y afirmó que la «solución es Pablo Casado» quien «permitirá a los ayuntamientos salir adelante». Asimismo, también ha reivindicado su capacidad para llegar acuerdos dentro del propio ayuntamiento de Madrid.