Podemos no rebaja la presión y pide la dimisión de Meritxell Batet

El marcaje contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, continuará. Podemos, como partido independiente y no como espacio confederal, pedirá la dimisión de la máxima autoridad de la Cámara Baja, lo que seguirá ahondando el choque existente entre ambos partidos del gobierno de la coalición.

Inician el lunes así volviendo a posicionar en el ojo del huracán a la presidenta del Congreso y dirigente socialista por , después de que ésta haya acatado la sentencia del Tribunal Supremo, que pesa sobre el ya ex diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez. Si bien el partido no presentará a título colectivo una querella contra Batet por “prevaricación”, después de conocer que Alberto Rodríguez ha desistido, el partido no cesa en su presión sobre la presidenta. Según explican en el cuartel general morado, la querella la debía presentar el diputado concernido y era su decisión inicial y por tanto, el camino que debía seguir el partido era el de “respaldar” y “apoyar” al ya ex diputado canario.

Ahora, tras comunicar el diputado que no presentará la querella, Podemos continúa el choque y refrenda que Batet debe dimitir “por dignidad” al entender que lo que ha hecho el juez del Supremo Manuel Marchena como lo que ha “perpetrado” Batet al retirar el escaño al diputado morado Alberto Rodríguez “atenta contra la democracia y la separación de poderes”.