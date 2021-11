Podemos usará el acuerdo de coalición para exigir a Sánchez la derogación de la reforma laboral

Podemos hará valer el acuerdo de coalición par exigir al Gobierno que de cumplimiento a la promesa de derogar la reforma laboral. El partido se encuentra a la espera de la reunión que tendrá lugar esta mañana y que supondrá los primeros contactos de máximo nivel entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y las vicepresidentas primera y segunda, Nadia Calviño y Yolanda Díaz.

Una cita que Podemos espera con escepticismo, más después de haber escuchado este mismo fin de semana al líder del Ejecutivo asegurar desde Roma que se derogarían solo “algunas cosas” de la reforma laboral del 2012. Para el partido morado, el Ejecutivo no debe abordar hoy una posición ante la reforma laboral porque “lo que uno ha pactado no lo tiene que volver a pactar”, en palabras del portavoz parlamentario, Pablo Echenique, quien defiende que en el acuerdo de coalición firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en 2020 ya quedó “negro sobre blanco”. Para el partido ese acuerdo ya supuso un “punto medio” entre lo que querían ambos partidos realizar en la presente legislatura. En concreto, en el punto 1.3 del citado acuerdo, ambas partes se comprometen a derogar la reforma laboral . “Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012″, es el encabezado de este apartado, que el portavoz recordó este fin de semana en sus redes sociales tras escuchar al presidente del Gobierno.

Echenique, en una entrevista en RNE, defendió que la derogación de la reforma laboral “está firmada por escrito como semilla y como condición de posibilidad del Gobierno de coalición”. Exigió así su cumplimiento íntegro, para después enfatizar en que Podemos habría ido más allá en este pacto, “sería más ambicioso”, pero recordando que se sometían a la voluntad de ambos partidos. “: “No tiene sentido reabrir algo que ya se ha pactado porque ambas partes han cedido”, incidió, informa Ep. “Entendemos que no se le puede decir a la ciudadanía que se va a hacer algo y no hacerlo, en el pasado con el bipartidismo funcionaba, pero desde el momento que en que hay un Gobierno de coalición, esa mecánica de prometer una cosa y no hacerla se terminó”, señaló Echenique”.

No hay posibilidad de ruptura

A pesar de los últimos momentos de tensión vividos en Moncloa a cuenta, sobre todo, del debate sobre la derogación de la reforma laboral, el portavoz ha asegurado que la coalición gubernamental no corre peligro y niega que la negociación de la reforma laboral pueda acabar en una ruptura del Ejecutivo. “Nadie tiene esa posibilidad en la cabeza”, dijo, a pesar de reconocer que existían “diferencias importantes” entre ambos partidos. Posiciones distintas que, a su juicio “se van a resolver”.