Iván Redondo pide “revancha” a Jordi Évole

Iván Redondo sabe de sobras que el episodio “El otro vicepresidente” que protagonizó en el programa “Lo de Évole” el pasado no fue bueno para él. Y dos meses después de su emisión en La Sexta ha dedicido pedir “revancha” al presentador del espacio.

“Prometo no volver a hacer playback y, como sabes y has podido comprobar desde hace muchos días, si quieres la revancha mediática, todos mis conciertos a partir de ahora solo son en directo”, ha escrito este lunes Redondo en un artículo en “La Vanguardia”.

Al ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez le cayó una lluvia de críticas tras el programa del pasado 3 de octubre. Fue, por ejemplo, particularmente comentado el instante en que, durante la entrevista, Redondo se echa la mano a la chaqueta y saca dos piezas de ajedrez (una reina y un peón) y asegura que la escena no estaba preparada para la incredulidad del presentador.

♟️ Y sin embargo, al final de la partida, el peón y la dama siempre acaban en la misma caja. #LoDeRedondo pic.twitter.com/U6NgL5qFSI — Lo de Évole (@LoDeEvole) October 3, 2021

Pero el problema no fue solo este instante, ya que el continuo recurso de expresarse con algunas palabras del inglés acabó resultando forzado.

“Algunos anglicismos que Iván Redondo utilizó en su entrevista con Évole: “stakeholders”, “back office”, “in my opinion” (este lo tradujo, gracias Iván), “the situation room”, “spin”... Todos prescindibles, todos para tratar de epatar”, escribió el periodista Rafa López en las redes, captando un sentir bastante generalizado.

De hecho, fueron bastantes los periodistas -y mucho de ellos de órbita progresista- los que criticaron la aparición televisiva de Redondo después de años forjándose una aureola de figura política de gran poder e influencia en la trastienda del poder.

No es lo mismo que te despidan que despedirte. #LoDeRedondo pic.twitter.com/6LBrkOLvaP — Lo de Évole (@LoDeEvole) October 3, 2021

Estas expresiones, criticadas por pedantes, acabaron diluyendo otros mensajes, que fueron cuestionados por el propio Évole arguyendo fuentes periodísticas que indicaban lo contrario.

¿Ministro Iván Redondo?

Redondo, por ejempló, aseguró que pidió a Pedro Sánchez su salida en tres ocasiones del Gobierno. Y sostuvo, en este mismo plano, que el presidente del Gobierno le llegó a ofrecer un ministerio en el mes de mayo, pero que lo rechazó, como ya hizo en otra ocasión.

“A mí me ofreció ser ministro cuando ganamos la moción de censura. Yo nunca me he visto en esa posición, he estado donde podía estar. Quería estar y me había preparado para estar”, explicó durante el programa.

El caso es que el programa no resultó satisfactorio para Redondo, no solo por sus fallidos golpes de efecto durante el espacio televisivo, sino también porque no está conforme con la edición de “Lo de Évole”, ya que su mensaje se acabó deconstruyendo y construyendo en beneficio de un guion televisivo ajeno a su espontaneidad.

Así que Redondo pide revancha. Pero Évole todavía no responde. Al menos en público.