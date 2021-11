PNV y Bildu se unen para pedir a Sánchez que reconozca a Kosovo

Pocas veces los dos partidos nacionalistas vascos han pedido algo al unísono al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Esta anomalía se ha producido esta mañana durante el pleno en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado la Cumbre UE-Balcanes Occidentales, celebrada el 6 de octubre, y del Consejo Europeo de los días 21 y 22 de octubre de 2021.

Durante su turno, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, le ha dicho a Sánchez que “respecto a Kosovo, reconozcan de una vez a Kosovo, si hasta se han enfrentado con ellos en futbol. Lo que tenga que pasar, pasará. Por ponerse vendas en las heridas, bueno Cataluña, Euskadi, lo que tenga que pasar, pasará. Reconozcalos de una vez”, ha dicho.

Minutos después, la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha cogido el guante de Aitor Esteban y le ha preguntado al jefe del Ejecutivo por qué no ha mencionado a Kosovo, país que también ha participado en la Cumbre UE-Balcanes Occidentales. “Ha nombrado usted a la mayoría de los países que asistieron a esa cumbre...y parece que le diera miedo nombrar a uno de ellos, Kosovo, señor Sánchez, Kosovo”, le ha espetado. A renglón seguido, ha continuado, “un país que no ha reconocido, y que ya es hora de que se reconozca la legitimidad y la soberanía de Kosovo como un estado de pleno derecho porque es un nuevo estado surgido por la voluntad de su ciudadanía, no hay que dar la espalda a la democracia, ni a la decisión ciudadana, ni en los Balcanes ni en este Estado”.

El asunto no es baladí. España es uno de los cinco países de la Unión Europea, junto a Grecia, Rumanía, Eslovaquia y Chipre, que no reconocen como estado independiente a Kosovo, país que declaró unilateralmente su independencia de Serbia en 2008.

Se trata de un asunto que siempre ha perseguido a los gobierno de Zapatero, Rajoy y Sánchez que no quieren que sirva de precedente para los movimientos independentistas que habitualmente citan a Kosovo como ejemplo,