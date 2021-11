La jubilación de los F-18 de Gando, sin sustitutos de momento, un problema ante el rearme de Marruecos

¿F-35 o Eurofighter? Aunque la disyuntiva no es tal, la reciente publicación por un medio digital británico de que España estaría interesada en la compra de 25 cazas F-35 para la Armada y otros 25 para el Ejército del Aire, sí que ha abierto cierto debate sobre las necesidades actuales de nuestras Fuerzas Armadas.

Actualmente, la capacidad de ataque del Ejército del Aire tiene como base dos modelos de caza: el McDonnell Douglas F-18 Hornet (C.15) y el Eurofighter Typhoon (C.16), de los que hay operativos actualmente 86 y 69 respectivamente. En el horizonte está el denominado FCAS, el futuro avión de combate europeo en el que España trabaja junto con Alemania y Francia para sustituir al Eurofighter y al Rafale francés pero que no será una realidad antes del año 2040.

Mientras llega ese esperado proyecto, incluso si se cumplen las fechas previstas, el Ejército del Aire tiene un problema a corto plazo que es la sustitución de los F-18 del Ala 46 con sede en la base aérea de Gando, en la isla de Gran Canaria, adquiridos de segunda mano a la US Navy: está previsto que Defensa comience a jubilarlos este mismo año. Conocidos con el sobrenombre de “halcones”, estos aviones tienen una doble misión: por un lado, representan el principal elemento disuasorio ante posibles incursiones, y, por otro, son la fuerza de respuesta inmediata en el caso de un ataque a la soberanía española. Para ello, permanecen en alerta constante las 24 horas del día, los 365 días del año.

El inicio de su retirada supone un desafío, por no decir un problema, puesto que todavía no hay un sustituto para estos cazas. La intención de Defensa es comprar 20 Eurofighter, pero el contrato no está todavía firmado y los nuevos aviones, de acuerdo con el calendario previsto, no llegarían hasta 2025. Hasta entonces, no queda otra que buscar una solución transitoria, que pasa básicamente por enviar de forma temporal desde la península cazas F-18 destinados en las bases de Zaragoza o Torrejón de Ardoz (Madrid).

Ahí es donde habían entrado en juego los F-35 estadounidenses, considerado el mejor caza del mundo actualmente, de los que según la filtración del digital Janes el Ejército del Aire habría mostrado en adquirir 25.

Según informa hoy el digital infodefensa.com, el jefe del Estado Mayor del Aire (JEMA), general del aire Javier Salto, ha dejado claro, tras hacerse público el renovado interés de España por el F-35, que la prioridad número uno del Ejército del Aire es la adquisición de un lote de 20 nuevos aviones de combate Eurofighter para sustituir a sus veteranos F-18 de Gando.

El general Salto, al frente del Ejército del Aire desde hace cuatro años, apostó, y no es la primera vez, por el caza europeo para reforzar la defensa aérea del archipiélago canario durante una ponencia en la segunda edición de la Feria Internacional de Defensa y Seguridad (Feindef), celebrada la semana pasada en Madrid.

Hasta en dos ocasiones, lanzó el mismo mensaje: “Es urgente sustituir los F-18 (F/A-18) de Canarias por un lote de 20 Eurofighter”.De hecho, es de sobre conocido que existe un programa bautizado como Halcón ya en marcha pendiente de financiación. Sin embargo, en esta ocasión, las palabras del general Salto adquieren sin duda una relevancia especial tras la entrada de nuevo en escena del F-35.

Pero, además de los años en servicio, hay un factor que ha acelerado la baja de estos cazas: las duras condiciones en las que operan. La base de Gando se encuentra a pocos metros del mar, en el este de la isla de Gran Canaria. “Arena, Mar y Viento”, el lema del Ala 46, deja claro a lo que tienen que “hacer frente” a diario estos aviones. La combinación de altas temperaturas, humedad, salinidad y calima -el viento cargado de polvo del Sáhara- han hecho mella durante veinte años, provocando la corrosión y erosión de los complejos sistemas electrónicos que incorpora el caza y hasta el propio fuselaje. Esto ha obligado al Ejército del Aire a dedicar importantes sumas a mantener estos F-18 en un contexto marcado por la escasez de fondos para el sostenimiento de aeronaves.

Programa “Halcón”

La Fuerza Aérea y el Estado Mayor de la Defensa han redactado los correspondientes informes donde se argumenta la necesidad de un sustituto para los F-18 canarios. Incluso se habla de fechas para su entrada en servicio. Los primeros Eurofighter deberían comenzar a operar en la base de Gando en torno a 2025. No obstante, falta aún lo más importante, el presupuesto. El coste del programa rondará los 2.000 millones de euros de acuerdo con las primeras estimaciones. Airbus, por su parte, ha ofrecido a España unirse a Alemania, que acaba de encargar otros 38 nuevos Eurofighter, para abaratar los costes de producción.

Sin embargo, de momento, no ha habido avances al respecto. De hecho, el pasado mes de septiembre se reunieron precisamente en Canarias los socios del Eurofighter pero no trascendió que se haya concretado nada del contrato, por lo que, por el momento, todo sigue en el aire.

Por tanto, una vez se jubilen los F-18 y hasta que lleguen los Eurofighter, si finalmente se firma el contrato, la única opción para garantizar la defensa aérea de Canarias es mover cazas de la Península.

El general Salto ha reconocido en más de una ocasión que “tenemos un problema con el control del espacio aéreo de Canarias en el futuro cercano con la baja de los F-18”. El plan es que destacamentos de F-18 de Zaragoza y Torrejón de Ardoz asuman durante la transición las misiones de los “halcones”, que serán retirados poco a poco durante los tres próximos años.

Este despliegue temporal garantizaría la presencia de una fuerza aérea con una capacidad de disuasión real en Canarias. No hay que olvidar que, aunque no deja de ser una amenaza remota, a pocos kilómetros del archipiélago está la Fuerza Aérea marroquí con sus F-16 modernizados..