La Fiscalía considera “suficientes” las garantías ofrecidas por Estados Unidos para extraditar a “El Pollo”

Estados Unidos no se compromete a que el exjefe de la inteligencia venezolana Hugo Carvajal, conocido como “El Pollo”, no sea condenado a cadena perpetua si es extraditado. Así contesta el país a la petición de garantías que había hecho la Audiencia Nacional para proceder a su entrega, según la documentación a la que ha accedido LA RAZÓN. Las autoridades americanas refieren que ya existe un tratado de extradición vigente con España y que cualquier preso puede revisar su condena en Estados Unidos. La Fiscalía considera “suficientes” estas garantías y, después de las alegaciones que la defensa de Carvajal quiera hacer, serán los magistrados de la Sala de lo Penal los que tengan la última palabra.

En un documento de la embajada de Estados Unidos del pasado 17 de noviembre, la cónsul Katherine M. Mortensen indica que el tratado bilateral de extradición entre ambos países “no proporciona una base para condicionar las extradiciones a recibir garantías relativas a cadena perpetua”. La Sala de lo Penal había dado 45 días al país que reclama a Carvajal por delitos de narcotráfico y crimen organizado para que se comprometiera a que los derechos del exgeneral iban a ser respetados considerando que en Europa no están aceptadas las “penas inhumanas” como es la cadena perpetua.

Responde Estados Unidos diciendo que, en el caso de que fuera condenado a esta pena de por vida -como así lo indican las acusaciones presentadas allí desde abril de 2019- no es algo “inalterable” porque en el marco legal vigente del país se puede pedir la “revisión de su sentencia en apelación” e, incluso, el indulto o la sustitución de la condena por una menor.

En la práctica, el país que gobierna Joe Biden no hace mención expresa a que no vaya a ser impuesta la cadena perpetua, sino que dice que hay mecanismos para revisar esto. Sin embargo, la Fiscalía ha contestado positivamente en un escrito de este mismo jueves. Dice el fiscal que son “suficientes” las garantías ofrecidas por EE.UU porque aunque se le condene a perpetua “ello no supondrá que vaya a permanecer recluido de por vida de manera indefectible”.

Ahora la defensa de “El Pollo”, que iba a solicitar en los próximos días su excarcelación mientras se resolvía este asunto, podrá presentar alegaciones y con todo sobre la mesa será la Sección Tercera de la Sala Penal la que decida sobre la entrega en los próximos días.

No obstante, hay que tener presente que el procedimiento también tiene vertientes abiertas en la vía contenciosa. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional tiene pendiente resolver también un recurso que Carvajal interpuso a la denegación del asilo del Ministerio del Interior. Su defensa indica que, hasta que esto se resuelva, todavía hay partido. Según una directiva de la Unión Europea se necesita una resolución “definitiva” para que la extradición pueda materializarse y, si bien esta directiva no se aplicaba en España, la propia Sala comenzó a incluirla en algunos de sus autos el pasado mes de septiembre, como contó este periódico.

Carvajal se encuentra en la prisión de Estremera desde que fue detenido el pasado 9 de septiembre en una operación conjunta entre el Departamento Antidrogas de Estados Unidos y la Policía Nacional. Washington lo reclama por presuntos hechos que se produjeron entre 1999 y 2019, cuando éste habría pertenecido al ‘Cártel de los Soles’, una organización criminal gestionada por cargos chavistas. Él siempre ha defendido que estas acusaciones son un invento del país que, en realidad, lo busca por motivos políticos.

Desde que llegó a España en 2019, el que fuera jefe de inteligencia de Hugo Chávez y Nicolás Maduro ha pasado de estar protegido por el CNI (según su propio relato) a perseguido y fugado de la justicia española. En los últimos meses, en un intento por permanecer en el territorio, “El Pollo” inició una colaboración con los tribunales no solo españoles, sino también de otros países como es el caso de Italia para contar parte de los secretos que sabe. En este sentido, la Audiencia Nacional ha reabierto el procedimiento que se había archivado en 2016 contra Podemos por presunta financiación irregular por parte del régimen venezolano después de varias declaraciones y documentos aportados por él mismo.