El Pollo Carvajal pedirá salir de la cárcel mientras se resuelve su extradición

El exjefe de la Inteligencia Venezolana Hugo Carvajal (conocido como ‘El Pollo’) ha vuelto este martes a la Audiencia Nacional para declarar ante la Fiscalía italiana sobre la financiación del Movimiento 5 Estrellas. Se trata de una causa con cierto paralelismo a la que también España está investigando relativa al dinero que presuntamente llegaba desde Venezuela hasta Podemos. Fuentes de su defensa indican que en los próximos días ‘El Pollo’ solicitará salir de la cárcel, donde permanece de forma provisional mientras se resuelve su extradición a Estados Unidos.

Algo más de una hora ha estado declarando ante los fiscales Maurizio Romanelli y Cristiana Roveda que se han desplazado hasta España para interrogar al valedor de los secretos de Nicolás Maduro. El ministerio público italiano había solicitado la colaboración española para poder indagar más sobre el dinero que indiciariamente recibía Gianroberto Casaleggio, fundador del Movimiento 5 Estrellas en el país. Con una traductora y acompañado también de su abogada, Carvajal -que ha llegado desde la prisión de Estremera- ha detallado cómo se realizaban estos pagos.

Precisamente, de este centro penitenciario quiere salir en los próximos días alegando que no existe riesgo de fuga. ‘El Pollo’ está a la espera de que Estados Unidos firme un documento en el que garantiza sus derechos para que la extradición (que ya está confirmada por la Audiencia Nacional) se produzca. La Sala de lo Penal dio un plazo de 45 días para que el país americano, que lo reclama por delitos de narcotráfico, asegure que allí no va a ser condenado a cadena perpetua, una pena que no existe en Europa y por lo que no podría ser entregado. A pesar de que diversas fuentes esperaban que este trámite fuera rápido, lo cierto es que todavía no se ha materializado y, mientras tanto, Carvajal, que no está condenado en España, quiere salir de prisión.

Una de las propuestas es que salga con una pulsera telemática con la que se podrían controlar sus movimientos. Cabe recordar que Carvajal estuvo fugado durante meses desde que en noviembre de 2019 se autorizara su entrega a Estados Unidos, hasta que la Policía y la Agencia Antidrogas Americana volvió a detenerlo el pasado mes de septiembre. Desde entonces inició un proceso de colaboración no solo con la Justicia española, sino también con otros países como en este caso Italia.

Aquí, el Juzgado Central de Instrucción número 6 ha reabierto unas pesquisas sobre el partido Podemos a raíz de una serie de documentos y el relato que ha realizado Carvajal. Según él, el partido recibía a través de valija diplomática dinero del régimen venezolano que no pasaba ningún control y que se encargaba de administrar el dirigente Juan Carlos Monedero. Por el momento, esta investigación continúa su curso con la citación de los testigos protegidas y el juez decidirá, más adelante, si llamar a declarar a Monedero.