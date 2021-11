La entrega de «El Pollo» no hace peligrar la investigación a Podemos

Es indudable que «El Pollo» ha sido el personaje que ha dado la llave para que la Audiencia Nacional reabra la investigación sobre la financiación de Podemos. La estancia del exjefe de la inteligencia venezolana Hugo Carvajal en España está ahora en el aire después de que la Fiscalía haya considerado «suficientes» las garantías que Estados Unidos ha dado para su extradición. Sin embargo, la posibilidad de que abandone Madrid el hombre que conoce casi todos los secretos sobre Venezuela ya no tendrá ninguna consecuencia para el procedimiento del partido morado. La pelota está ahora en el tejado de la Policía que tendrá que acreditar que todo lo relatado por él –tanto en sus dos declaraciones ante el juez como en la documentación aportada– caza con sociedades y cuentas a través de las que llegaba el dinero del régimen.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional había pedido al país norteamericano (que reclama a Carvajal por delitos de narcotráfico y crimen organizado) que ofreciera garantías de que no lo condenaría a cadena perpetua, una pena que no está contemplada en Europa. A través de su embajada, Estados Unidos contestó el pasado miércoles que en virtud del acuerdo bilateral de extradición que mantienen con España, ellos no tienen que garantizar nada. En un documento al que ha tenido acceso LA RAZÓN, dicen que aunque se le condene de por vida hay mecanismos de revisión, como una revisión de la sentencia en apelación e incluso un indulto. Algo que a la Fiscalía Antidrogas le vale. Con este telón de fondo, a «El Pollo» se le van acabando las vías para evitar el avión a Washington, pero su defensa afirma que todavía hay partido. Ahora podrán presentar alegaciones y será la Sala de lo Penal la que decida en última instancia. Mientras, en la vía contenciosa también permanece abierto un proceso que puede retrasar un poco más el tiempo del exgeneral en la prisión de Estremera.

En cambio, nada de lo que pueda pasar a Carvajal afecta ya al procedimiento que el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional mantiene bajo secreto. Hasta esta semana se mantenían las dudas sobre si lo que había declarado «El Pollo» –que vinculó a Juan Carlos Monedero y a Carolina Bescansa, entre otros, con pagos desde Venezuela– era suficiente para continuar con las diligencias vivas. Pero el paso que esta semana ha dado el juez de apoyo Joaquín Gadea ha sido determinante para que la causa adquiera algo más de solidez.

Gadea ha ordenado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que indague en cuentas y sociedades relacionadas con los contratos que aportó el exmilitar y que salpican tanto a Bescansa como a los sociólogos afines a Podemos Jorge Lago y Ariel Jerez. Esta unidad tiene sobre la mesa toda esta documental y, se da la circunstancia, de que es la misma que investiga no solo todo lo relacionado con el «caso Neurona», sino también otras diligencias secretas que mantiene Anticorrupción sobre empresarios venezolanos.