Albares apuesta por intentar cerrar un pacto sobre Gibraltar antes de fin de año

Con el tiempo en descuento, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se ha referido al futuro acuerdo entre Reino Unido y Bruselas relacionado con Gibraltar. Así, Albares, ha trasladado a su homóloga del Reino Unido, Liz Truss, que es “bueno” trabajar con el 31 de diciembre como fecha para cerrar el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Londres sobre la situación de Gibraltar tras el Brexit.

“He insistido en que es muy importante alcanzar ese acuerdo lo antes posible, y le he dicho que hay que ponerse horizontes temporales. El 31 de diciembre, aunque no es una fecha obligatoria, sí es bueno trabajar con esa fecha”, ha declarado a Efe Albares tras la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN celebrada entre ayer y hoy en Riga.

Precisamente, la cita con Truss ha tenido lugar durante el encuentro de ministros de la Alianza y sirvió para “analizar los grandes puntos que tiene en estos momentos” el pacto sobre Gibraltar. No en vano, la situación de la colonia británica no está incluida en el acuerdo comercial que Londres y Bruselas lograron a finales de 2020, por lo que se necesita un convenio separado.

España y el Reino Unido ya alcanzaron en la Nochevieja de 2020 un principio de acuerdo, pero está pendiente del tratado que puedan conseguir la Comisión Europea y el Gobierno británico, que esta semana celebran una tercera ronda de negociaciones.

Albares ha recordado que en ese pacto “España tiene la última palabra”, y adelantó que la ministra británica de Exteriores visitará Madrid el 15 de diciembre y seguirán trabajando en las cuestiones relacionadas con el Peñón

Las opciones que hay sobre la mesa son dos. Por un lado, incorporar a Gibraltar al área Schengen, de libre movimiento europeo de personas que contemplaría, en un principio, desplegar agentes de la agencia europea de fronteras (Frontex) en puertos y aeropuertos. Sin embargo, la colonia británica se niega a que las fuerzas de seguridad españolas vigilen el área. El otro escenario: un Gibrexit que supondría dejar a Gibraltar como parte del régimen aduanero de la UE para el tráfico de mercancías y transporte. Sea cual sea, el reloj corre.