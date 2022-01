El PP pide la dimisión de Tezanos tras saberse que Iglesias tuvo “acceso privilegiado” a los datos del CIS

El PP ha reclamado la dimisión del presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, tras conocerse, tal y como adelantó este periódico, que el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias había tenido acceso a los resultados del barómetro de Castilla y León horas antes de que este se hiciera público.

Así lo manifestó la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, en declaraciones a Efe. Además, anunció que “solo cabe una salida: que quien dirige el CIS dimita y si no dimite pues volveremos a instar una comisión de investigación” para averiguar cómo es posible que Iglesias haya tenido acceso a esos datos reservados, así como para depurar responsabilidades.

Hay que recordar, que esta misma mañana, Iglesias escribía en Telegram un mensaje a un destinatario no conocido asegurando que según los datos del CIS, su formación podría contar contar con entre tres y cinco escaños. Daba credibilidad a la encuesta porque decía que “la muestra es muy grande”. Estos datos transmitían al ex vicepresidente “buenas sensaciones” de cara a los comicios autonómicos. Solo cuatro minutos después, el ex líder se daba cuenta de su error y borraba el mensaje. Pero ya era tarde.

Dede el PP consideran que este “escándalo” muestra que “el CIS está al servicio de PSOE y Podemos” porque “si Pablo Iglesias tiene los datos es porque el CIS se los ha facilitado“. En este sentido, emularán al diputado del grupo Mixto, Pablo Cambronero, que ha registrado una pregunta por escrito en el Congreso de los Diputados con el objetivo de que el Gobierno conteste a si Iglesias “tiene acceso privilegiado al CIS”. En el registro de la pregunta, el político considera “extremadamente grave”, ya que por su naturaleza pública el CIS no debería usarse con “fines partidistas”. Según este diputado, se trata de una pesona que ya no ostenta cargos públicos y se pregunta si “también puede manipular estos estudios con fines políticos o partidistas”.

🔴¿Cómo sabía @PabloIglesias los resultados del CIS de Tezanos sobre las elecciones en CyL antes de ser publicada?



Esto es gravísimo, ¿tiene acceso privilegiado Pablo Iglesias al CIS? ¿También lo puede manipular?



El CIS además de ser increíble, apesta… pic.twitter.com/QMV6pw8HDl — Pablo Cambronero 🇪🇦 (@PabloCamPiq) January 26, 2022

A juicio del PP, lo ocurrido confirma que desde la llegada de Pedro Sánchez al Ejecutivo, los instrumentos al servicio del interés general se usan en beneficio particular “y al servicio de un proyecto político”.

Fuentes del CIS, por su parte, aseguran que no saben cómo Pablo Iglesias tuvo acceso a los resultados del sondeo electoral en Castilla y León, antes de que estos se hicieran públicos.

Un sondeo electoral, el del barómetro del CIS hecho público hoy, que contradice al resto de encuestas publicadas y que dan el PP la victoria en las próximas elecciones autonómicas de Castilla y León previstas para el próximo 13 de febrero. Y es que ningún sondeo hasta el momento le da al PSOE opciones de victoria, salvo la de Tezanos, que otorga un empate técnico entre PP y PSOE. Es más, da una ligera ventaja en intención de voto de un punto a los socialistas respecto a los populares (30,8 por ciento, frente a 29,8 por ciento).