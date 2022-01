Iglesias publica un mensaje por error, en el que admite que el CIS de Tezanos “cocina” los datos

Confundir al destinatario del mensaje y asustarte hasta que consigues borrar el mensaje deseando que nadie lo haya leído . ¿A quién no le ha pasado? Pero si eres exvicepresidente del Gobierno y reconoces en tu mensaje que aún tienes acceso a datos de las encuestas del CIS, incluso antes de que se publiquen, entonces ese mensaje se torna más inquietante.

A estas alturas del guión sobra decir que hablamos del exlíder de Podemos Pablo Iglesias. Está mañana, a las ocho y cuatro minutos para ser exactos, el expolítico mandaba un mensaje a su canal público de Telegram por error. En él, sin llegar a conocer a quién iba dirigido, aseguraba tener datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre las próximas elecciones en Castilla y León. Unos datos que, a todas luces son privados, ya que aún no se han publicado los resultados del citado sondeo.

Sin embargo, Pablo Iglesias, que ya no forma parte del Ejecutivo, ni siquiera de Podemos, tiene acceso a ellos. En su comentario aseguraba que les daban, en referencia a la formación morada, “entre 3 y 5 escaños. Un 11% en Valladolid”.

Iglesias daba cierta credibilidad a la encuesta porque “la muestra es muy grande”, en concreto a 7.000 personas. El político convertido a profesor y tertuliano continuaba su mensaje transmitiendo a su destinatario “buenas sensaciones”. Y aquí llega lo mejor, ya que el exvicepresidente del Gobierno daba a entender que, sin embargo, no se fiaba al cien por cien porque “la cocina vete a saber y ya sabes que el CIS es raro pero son los que más recursos tienen”. Un golpe bajo a José Felix Tezanos, siempre rodeado por la polémica.

Canal público de Telegram de Pablo Iglesias, en el que aparece el mensaje sobre los datos del CIS FOTO: La Razón La Razón

Apenas tres minutos después de su publicación, este mensaje era borrado de su canal público. No contaba el exlíder de Podemos con que ya había sido visto por 80 suscriptores a su canal y era tarde para borrar las huellas.

Aún así, acto seguido Iglesias mandó otro mensaje tratando de desviar la atención ante la importancia del mensaje mandado por error. “¿Quién no ha mandado un privado al canal?”, se preguntaba. Le puede pasar a cualquiera, cierto, pero no con su trascendencia.

En esta imagen se ve cómo Pablo Iglesias borra el mensaje sobre el CIS y publica uno nuevo FOTO: La Razón La Razón

Tampoco sería la primera vez que el ex líder de Podemos deja caer algo con toda la intención, mientras el resto del mundo piensa que fue un error. Sin embargo, por qué no creerle, recordemos que hace apenas unos días él mismo reconocía ante cientos de personas que “ya no soy político, puedo decir la verdad”. Una afirmación que, sin lugar a dudas, da mucho que pensar.

Pablo Iglesias nunca ha deja indiferente a nadie cuando habla, y esta vez, quizás sin quererlo o queriendo, así es él, dejó entrever que mientras fue líder de Podemos y vicepresidente del Gobierno de España, mentía a los españoles.