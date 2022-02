Vox a Garzón, por las macrogranjas: “Aquí lo único que hay de mala calidad es un ministro como usted”

La polémica por las macrogranjas -tras las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón y sucedida antes de las elecciones en Castilla y León, ha vuelto a colarse en la sesión de control al Gobierno de este miércoles. El diputado de Vox Javier Ortega Smtih ha formulado hoy una pregunta que se había quedado en el tintero hace dos semanas debido a que el titular de Consumo se encontraba de baja tras haber contraído el coronavirus. Es por eso que, desde Vox han aprovechado para presumir ante el Ejecutivo de que las polémicas generadas, en su opinión, benefician a Vox.

Vox ha interpelado al ministro sobre si “sigue pensando que la carne española que se exporta es de mala calidad” a lo que el también líder de Izquierda Unida ha dicho que “se reafirma en lo que dijo”, mientras que “no tiene nada que valorar” sobre lo que no dijo”. “Pero a usted le dan igual los argumentos y los datos, al final lo único que les interesa es difundir bulos, mentiras e incendiar a la gente y que todo acabe como la violencia política del Ayuntamiento de Lorca que todavía no han condenado”, ha subrayado Garzón.

Ante la negativa del ministro de Consumo sobre sus declaraciones, el titular de Vox le ha recriminado que no contestara a sus preguntas antes de las elecciones. -No lo hizo por estar enfermo de coronavirus-. Y aseguró que con “cualquier asunto” que dependa de Consumo “se multiplican por miles nuestro apoyo en la calle y en las urnas” -en referencia a las elecciones en Castilla y León donde el partido de Santiago Abascal pasó de uno a trece escaños. “Usted lo pudo comprobar el domingo”, le dijo Smith a Garzón, recordándole que Unidas Podemos “perdió el 50 por ciento de sus votos y un escaño”.

Pide la dimisión de Garzón

Vox ha continuado en su crítica llegando a asegurar que es un “delito que un ministro del reino de España se atreva a atacar un sector social y económico tan estratégico como la ganadería”. Ortega Smith ha trasladado, lo que según ha comentado le han trasladado los ganaderos en su gira por Castilla y León en campaña electoral. “Le voy a contestar en su nombre. Aquí lo único que hay de mala calidad es un ministro como usted y la de este gobierno ignorante con los problemas del mundo rural”. Según Ortega Smith, cuando el ministro de Consumo “afirma que en España se maltrata a los animales, lo único que se maltrata es a los españoles”. Por último, le ha pedido que “no mienta, porque está en juego la economía de España” y le ha recomendado que “si no tiene categoría de ministro, dimita”.

Ante la ofensiva de Vox, el titular de Gobierno se ha reafirmado en sus palabras y ha negado haber dicho que en España se produzca carne de mala calidad. “El problema es que si a ustedes les gustaran los hechos hablaríamos del modelo de las macrogranjas”. El ministro ha vuelto a insistir en su crítica a las macrogranjas porque “provocan los costes económicos, ecológicos y sociales”. Si usted defendiera a los ganaderos pequeños y medianos o a la clase media trabajadora, estaría de acuerdo con que este modelo está desplazando a la ganadería familiar, social y extensiva. Pregúntele a los vecinos de toda España que sufren la contaminación del suelo, agua y olores y se están marchando de su población”.

Les ha recriminado que hayan votado en contra de los ERTE, de la reforma laboral o del Ingreso Mínimo Vital, entre otros, o que no hayan condenado los ataques de los ganaderos al Ayuntamiento de Murcia. “Están en contra de la clase trabajadora”, ha lamentado Garzón.