Después del terremoto producido ayer en el PP, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso compareció ante los medios cargando duramente contra el partido y, en concreto, contra Pablo Casado, tras salir a la luz la contratación de un investigador contra su familia y contra ella sobre un contrato de mascarillas en tiempos de pandemia que podría implicar directamente a su hermano ha hecho que el líder del PP se sienta muy “sorprendido y decepcionado”.

En una entrevista en Herrera en Cope dijo que es muy consciente del daño que esto está haciendo al PP en un momento en el que la política tiene que ser un instrumento para solucionar los problemas de los españoles. Explicó que lo ocurrido ayer es algo que “no merezco personalmente” y que “jamás” ha retirado su apoyo a Isabel Díaz Ayuso. “Yo jamás le he dicho a Isabel, ni en público, ni en privado que no pueda presidir el PP de Madrid”. Por tanto, todo lo que escuchó ayer sobre su persona, indicó que “no es verdad”, dijo.

El dossier

El líder del PP dijo que le llegó la información a finales del verano, que se podría inferir que venía de alguna “institución pública” ya que aportaba datos fiscales y bancarios y negó que proviniera de La Moncloa. Destacó que, lo que siempre se hace en el partido, cuando viene una información de una presunta irregularidad, para que se pueda evitar cualquier caso de corrupción, es pedir explicaciones y “lo hacemos con justicia y sin afán inquisitorio” para recabar pruebas. Ese día le pidió a Díaz Ayuso que fuera al despacho para hablar de ese asunto y le preguntó si era cierto y qué se podía hacer. “Ella se comprometió a recabar información y la respuesta no vino”.

Fue el secretario general del PP quien luego solicitó esa información y, la respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, según indicó Casado, “fue la de pedir que se adelantara el Congreso del PP de Madrid”. “Mi obligación era no hacer un proceso orgánico cuando estamos investigando un hecho”.

Apuntó que después supieron que esa información la tenían también medios de comunicación y la oposición y se hizo referencia a ese tipo de contratos “no es algo que no estuviera circulando todo el tiempo”. Casado dijo que la obligación de esa persona hubiera sido responder “con datos y certezas”.

“Jamás hemos contratado una investigación, es absolutamente falso. Y si alguien lo hubiera hecho, aunque fuera a título particular, sería cesado inmediatamente”.



Afirmó que la información “no viene de una persona determinada” y, por tanto, defendió que el PP necesitaba por eso recabar el resto de información para saber si era veraz. “Lo que pedí es que se dieran esos datos, y que ayer ella confirmó que pudo haber una colaboración de su hermano para la compra de mascarillas. No es nada contra la familia de nadie”.

Díaz Ayuso dijo que se le había informado que ese dossier y que tenía datos de que lo habría enviado Génova a La Moncloa por lo que los populares llamaron para comprobar si lo tenían allí. “Que yo tenga que llamar al Ministerio de la presidencia para descartar una información...”. lamentó Casado. “Yo no digo que el contrato esté bien o mal hecho, si no si es entendible que el 1 de abril se puede contratar con tu hermano y recibir 280.000 euros de comisión por la compra de mascarillas”. “Yo no estoy acusando, estoy preguntando, lo más fácil sería decir que su hermano no ha recibido esa comisión”, porque la ley del alto cargo de la comunidad de Madrid prohíbe contratar con familiares.

Sin embargo, la “carga de la prueba” tendría que probarla el líder del PP por lo que Casado indicó que por eso él no está acusando, sino que, insistió, “lo estoy preguntando y es lo que hemos pedido”. “No entendemos por qué ayer sale a decir que estamos siendo crueles”.

“La única respuesta que hubo desde el entorno de Ayuso fue que se anticipase 6 meses el congreso del PP de Madrid. Mi obligación es no hacer un proceso electoral orgánico cuando hay alguna duda muy fácil de resolver”.



Niega el espía

Casado ha negado que contratara el PP a un espía para investigar estas cuestiones y, si fuera así, “sería cesado inmediatamente”. Defendió que la “dimisión” de Ángel Carromero lo ha hecho para poderse defender y “no comprometer a ninguna institución”. “Yo no tengo acceso a ese detective. ¿Y si todo esto es un señuelo?” y cree que todo puede ser un “montaje” para evitar dar la información que se le está pidiendo.

El líder del PP dice que “todo esto tiene que acabar” y que para ello, solo es necesario que Ayuso informe de ese informe, algo que “se tenía que haber aclarado en privado”. Asimismo, apuntó que no amenazó a la presidenta de la Comunidad de Madrid con ello. “A mí me parece muy bien que se presente Díaz Ayuso y lo presida. Lo que dije que no podía adelantarlo y me extrañaba que coincidiera con la petición de adelanto”.

Frenar el expediente

Indicó que la apertura de expediente informativo contra Díaz Ayuso se puede solucionar “hoy mismo” si la presidenta de la Comunidad de Madrid da explicaciones sobre ese contrato y esa presunta comisión. “Nadie ha defendido más a la familia de Díaz Ayuso que yo. ¿Me pueden decir qué he hecho mal?”. Dijo que ese expediente no es para expulsar del partido a la presidenta de la Comunidad de Madrid.