El envío de armas abre un nuevo conflicto en la coalición: Podemos cree que “no es una medida eficaz”

La decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de enviar material militar ofensivo a Ucrania para frenar la invasión rusa ha causado un profundo rechazo y sorpresa en las filas moradas. Hasta este mismo martes el Gobierno rechazaba esta opción. Este rechazo se ha visualizado en el pleno del Congreso desde donde el líder del Ejecutivo ha hecho el anuncio. Tras esta comunicación, mientras los diputados del PSOE han irrumpido en aplausos, al igual que los ministros socialistas, las ministras de Unidas Podemos han han permanecido serios y silenciosos en sus escaños. La vicepresidenta Yolanda Díaz sí aplaudió. Supone, esta rectificación del Ejecutivo, con la que España se alía con el resto de países de la UE, una grave brecha en el seno de la coalición, que hasta ahora había mantenido una postura unitaria después de la descoordinación vivida en enero en este mismo conflicto.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, al inicio del pleno, ha cerrado filas con el Gobierno y defendió como “absolutamente coherente con las políticas que desplegamos” la respuesta que da España a la guerra. Y es que Yolanda Díaz sí fue informada en la noche de ayer de esta medida. Mientras, en el partido morado, a quién también se les tanteó con la posibilidad de anunciar el envío de armas al margen de la Unión Europea, lo rechazaron. Tras el anuncio, desde Unidas Podemos han mostrado su sorpresa puesto que hasta ahora el Ejecutivo había rechazado esta vía y así se lo había comunicado al ala morada en Moncloa. El envío de armas es el punto de fricción que más separa a los socios del Gobierno. Desde Unidas Podemos se defendía limitar la ayuda a material defensivo y humanitario, pero no ofensivo. Se llegó a aprobar incluso el envío de armas canalizado a través de la Unión Europea.

Así, la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, ha salido del pleno para criticar el anuncio porque “no es una medida eficaz” y produce una “escalada bélica”, que puede provocar un “escenario peligroso”. “Contribuir a la escalada bélica no va a resolver antes el conflicto y puede llevarnos a un escenario completamente incierto y muy peligroso de conflicto mundial”. El partido morado ha echado “en falta” en el discurso del presidente del Gobierno “referencias a las vías diplomáticas” lo cual, para Belarra “evidencia que España y la UE no están poniendo todo el esfuerzo que deberían en reforzar las vías diplomáticas”. Los morados condenan rotundamente la invasión rusa. “Es evidente que todos queremos pararles los pies a Putin y que la guerra acabe cuanto antes. Esto es un consenso absoluto. La clave es hacerlo de la manera más eficaz”. Para Unidas Podemos, “contribuir a la escalada bélica no va a resolver antes el conflicto y puede llevarnos a un escenario completamente incierto y muy peligroso de conflicto mundial”, ha explicado.

La apuesta por las vías diplomáticas tiene que ser real y traducirse en hechos concretos. Contribuir a la escalada bélica puede llevarnos a un escenario impredecible y muy peligroso. La guerra nunca es el camino. pic.twitter.com/tdgZi1WqMJ — Ione Belarra (@ionebelarra) March 2, 2022

Ya en el pleno, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, siguiendo la misma línea que Belarra ha reprochado el anuncio al presidente del Gobierno. A su juicio es un “error” modificar la postura inicial. Para los morados la única medida eficaz para acabar con la guerra solo puede llegar desde “la vía diplomática”. “El envío de armas es un error, lo haga España o cualquier país, porque no es eficaz para acabar con el conflicto”, clarificó para después pedir “defender las vías pacíficas” porque “es una obligación”. “Todos los conflictos bélicos acaban con un acuerdo de paz y la única pregunta es cuanto dolor y sufrimiento habrá hasta que se llegue”.