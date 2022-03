Rufián carga contra la OTAN: “Es el delegado comercial armamentístico en Europa de EEUU”

Durante su turno, el líder de ERC, Gabriel Rufián, ha pedido ir más allá de las pancartas y frenar a todos los líderes autárquicos que consideran pueden hacer lo que quieren contra su población sin represarais. “Putin es un ultraderechista, ultranacionalista y un ególatra peligroso con el que hay que acabar. Putin no es la URSS, es un Romanov. No es un bolchevique, es un zar”, ha empezado en su turno de palabra.

Tras condenar la invasión rusa de Ucrania, el republicano ha sido muy crítico con la OTAN, a la que ha acusado de estar al servicio de EE UU.” La OTAN es el delegado comercial armamentístico en Europa de EEUU”, ha dicho para después criticar que Europa no tomara partido durante la guerra de Chechenia porque ha añadido, “no interesaba”. Además, ha puesto a Turquía como ejemplo de país que bajo el paraguas de la OTAN ha atacado a las minorías de su país sin condenas de la comunidad internacional. “Que Putin sea un sátrapa no convierte a la OTAN en un ejército de liberación. La diferencia entre Erdogán masacrando kurdos y Putin haciéndolo con ucranianos es que del primero no sabemos nada porque forma parte de la OTAN”, ha dicho.

Bajo su punto de vista, los intereses económicos es el único modo de atacar a Putin por lo que ha pedido bloquear el dinero y bienes a los oligarcas rusos en España. “¿Qué puede parar a Putin? Tocar la única bandera que defiende alguien como él: el dinero”, ha dicho para posteriormente solicitar que se neutralice los fondos de oligarcas fuera de Rusia.

En este punto se ha mostrados especialmente crítico e irónico con medidas adoptadas por el momento como es la salida de Rusia de Eurovisión o la participación en el Mundial de Catar, una competición, que según Rufián, se va a jugar en un país que no respeta la libertad ni los derechos humanos.

En este punto, ha criticado que no se trate igual a los refugiados que huyen de países como Siria o Yemen. “¿Qué diferencia hay entre un muerto en el Mediterráneo y otro en Kiev? Que son rubios y de ojos azules”, ha dicho el republicano.