José de Jesús Encinas: «Se está inculcando el olvido de lo que fue y es ETA»

El guardia civil José Ángel de Jesús Encinas fue asesinado junto a su compañera Irene Fernández en el 2000 con un coche bomba. El acuartelamiento de la Guardia Civil de Sallent de Gállego carecía de aparcamiento propio para estacionar los vehículos oficiales. Por ello, los agentes solían dejarlos en la plaza del Valle de Tena, a escasos metros de la entrada del cuartel. Eso hizo que la banda terrorista ETA tuviera tiempo suficiente para colocar un artefacto en los bajos del vehículo. Cuando, a las 6:10 Irene y José Ángel abrieron la puerta del coche para comenzar el servicio, éste explosionó.

El padre de José Ángel, el también miembro del Cuerpo, José de Jesús recuerda la ilusión que tenía su hijo por poder llegar a prestar servicio en el GREIM -Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña-. Por ello, y aunque la nota le permitía elegir otro destino quiso optar al puesto de Huesca porque así tenía más posibilidades para estar cerca de la montaña y practicar su gran afición. «A mi hijo le gustaba muchísimo la Guardia Civil, era vocacional. Aparte de que yo también lo era, se había criado entre cuarteles».

José de Jesús Encimas advierte de que sigue siendo «muy importante» que las víctimas alcen la voz y contar con el apoyo de la sociedad porque, «por parte del Gobierno que tenemos estamos olvidadas, desprestigiadas y nos están haciendo una traición total y un desprestigio».

Critica cómo han progresado los etarras donde, primero empezaron con todos los acercamientos de los miembros de la banda terrorista, luego con las concesiones de su tercer grado «e incluso están excarcelando a asesinos sin que cumplan íntegramente su condena» donde más de 27 etarras ya están en libertad. Lamenta que «Marlaska te dice una cosa y hace otra, y Sánchez, ni te cuento. Mentira tras mentira. Es muy importante que no solo las víctimas sino que la sociedad se movilice, igual que lo hace para otras circunstancias, que se acuerden que la historia de España está ahí y que hubo unos asesinos que están hoy día en las instituciones ».

«Aún no se han cumplido los 22 años del asesinato de mi hijo, pero ya tenemos conocimiento de que los etarras están en cárceles próximas del País Vasco y no tardarán en salir». Además, dos de ellos estaban en Francia, señala. «Hay tres cumpliendo condena en España y el 4º, Javier García Gaztelu, «Txapote», es quien promovió» el atentado. José de Jesús confiesa que le provoca una «sensación de rabia e impotencia brutal» el hecho de que puedan salir de prisión. «Ahora mismo acabo de llegar del cementerio, voy casi todos los días a ver la tumba de mi hijo después de 22 años» mientras los etarras «están viviendo de lujo en las cárceles de España. Se está viendo que además saldrán como héroes» y advierte de que Sánchez no podría seguir gobernando «si no aceptara el chantaje» de EH Bildu.

El padre del guardia civil Encinas piensa que «la sociedad ha pasado página muy rápido, que ya no le importa a nadie, que se está inculcando el olvido de lo que fue y es ETA». Apunta que, la realidad es que los terroristas «no se han desarmado, tienen sus zulos que aún y están apareciendo». Por todo ello, reivindica una historia que no se quiera «remodelar, ni decir lo contrario de lo que ocurrió». «Mucha de la libertad que hay en este momento es por las víctimas del terrorismo».