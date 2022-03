Podemos replica a Sánchez que sus medidas eran “más ambiciosas” pero reivindica su “utilidad” en el Gobierno

Ha sido una negociación contra reloj y extendida hasta la madrugada de este lunes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado hoy una gran parte de las medidas que componen el Plan Nacional contra las consecuencias de la guerra en Ucrania. Unas iniciativas que, en su mayoría, han sido avaladas por Unidas Podemos, quién fía al real decreto que se aprobará mañana la estabilidad del Ejecutivo de coalición. En la formación morada creen, como ha publicado este lunes este diario, que Moncloa se juega el Gobierno y su reedición en esta crisis derivada de la guerra de Ucrania. Si bien, en la dirección estatal del partido puntualizan que ellos habrían sido “más ambiciosos” en las medidas que se adoptarán, pero confían en seguir negociando en los próximos días.

Muestra de este apoyo al decreto es que la propia vicepresidenta Yolanda Díaz ha pedido un apoyo unánime en el Congreso de los Diputados porque “es muy difícil decir que no” al plan esbozado por el Ejecutivo. Aunque sí ha reconocido que todavía siguen negociando con el PSOE para concretar la minoración de los beneficios caídos del cielo, de la mano de Portugal y de la Comisión Europea.

Desde la dirección morada también se encuentran “satisfechos” con las medidas negociadas en el seno de la coalición. Ven “una buena noticia” el real decreto que aprobará mañana el Consejo de Ministros aunque, sí subrayan, que su partido habría sido “más ambicioso”. Valora que se tomarán medidas que “protegerán los derechos de la ciudadanía y de las pequeñas empresas frente a las subidas de los precios de energía”.

En el cuartel general morado saludan que el Ejecutivo haya incluido medidas impulsadas por ellos el pasado once de marzo como el incremento del Ingreso Mínimo Vital o topar la revisión de los alquileres en el 2% durante los próximos meses, pero echan en falta otras medidas claves como el cheque energético de 300 euros para rentas hasta los 70.000 euros, para paliar la factura de la luz energética o tomar medidas para bajar los beneficios caídos del cielo de las empresas de energía con un impuesto extraordinario.

De hecho, los morados confían en que hoy y mañana puedan perfilarse el resto de medidas y que puedan incrementarse herramientas para bajar la luz, en palabras de la portavoz estatal, Isa Serra. “El 11 de marzo Ione Belarra propuso un escudo social y verde que es lo que nos permite que se estén tomando medidas. No todas se han incorporado, somos más ambiciosos”, ha reivindicado, para después precisar que el hecho de que Unidas Podemos esté en el Gobierno implica que se hayan tomado algunas de las medidas, como el incremento del Ingreso Mínimo Vital. “Si no hubiésemos propuesto estas medidas, si no estuviésemos en el Gobierno de coalición, hoy no hablaríamos de algunas de las medidas que aprueba el Gobierno”, ha asegurado. Así, la dirección morada se congratula de su presencia en Moncloa. “Estar en el gobierno de coalición sirve para las medidas y avances que se están anunciando hoy y para las que vendrán”.

El portavoz Pablo Fernández también se ha mostrado “satisfecho” por las medidas tomadas, pero ha incidido en que su partido es “más ambicioso en cuanto a bajar la factura de la luz” y ha pedido al Ejecutivo “valentía” y “plantar cara” a las grandes eléctricas con medidas para que se minoren los precios. “En estos momentos se demuestra la utilidad de Unidas Podemos. Somos la garantía de que se lleven a cabo medidas”.