Iglesias no se fía de que Sánchez reedite una coalición con Díaz y avisa: “Si alguien lo piensa es que no sabe de política”

Giro en Unidas Podemos y también por parte de Yolanda Díaz. De trabajar para ser la alternativa al PSOE de cara a las próximas elecciones generales a limitar su poder a volver a diluirse en una coalición de gobierno. En Podemos, hasta hace poco pujaban por adelantar al PSOE de cara a 2023 y de hecho, en sus argumentarios de partido explicaban que «solo habrá cambios profundos cuando encabecemos el Gobierno». Así, calentaban la máquina electoral y confiaban en el «efecto Díaz» para pujar por la primera línea política. Hasta la vicepresidenta aspiraba a este puesto cuando repetía que su proyecto no se conformaría con «la izquierda del PSOE» que la veía como una «esquinita» del espectro electoral de la centroizquierda.

Ahora, cuando resta un año y ocho meses para volver a las urnas, y con unas encuestas que les siguen otorgando la cuarta plaza política, los morados renuncian a la posibilidad de encabezar el Ejecutivo y se pliegan al análisis del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este mismo lunes tendió la mano a volver a reeditar una coalición en Moncloa si volvía a ganar las elecciones generales, pero acotando la relación de fuerzas. «Un gobierno de centro izquierda con el PSOE y el espacio de Yolanda Díaz», remarcaba.

Esta vía, con la que el presidente del Gobierno cuenta de cara al próximo ciclo electoral, ha sido aceptada de manera plena en el cuartel general morado y también por la vicepresidenta. De hecho, Díaz, se dispuso ayer, en una entrevista en TVE a «colaborar» con el presidente del Gobierno en sentido. «Comparto con el presidente que vamos a trabajar, colaborando y dando un mensaje de ánimo a nuestro país que está sufriendo muchísimo, primero por la pandemia y ahora por una guerra causada por Putin», aseguró.

Ante este giro con el que Podemos asume que volverá a reeditarse la coalición, el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias advierte a Díaz y a Podemos de que no debe fiarse de la palabra de Sánchez. «Si alguien piensa que el PSOE no va a intentar tener un gobierno en solitario es que sencillamente no ha entendido nada en estos años y sabe muy poco de política», aseguró, en base a su experiencia, de que el presidente le prometió formar un gobierno de coalición después de las autonómicas de 2019 y que después, como quedó demostrado, no fue así. El exvicepresidente dejó ayer, en la presentación de su libro “Verdades a la cara”, más mensajes directos, como el recuerdo a la vicepresidenta de que si es ministra es porque en el partido se empeñaron en “gobernar, gobernar, gobernar” y “el resultado de eso es que existe Yolanda Díaz”, dijo.

En ambos espacios comparten ahora la opción que promete el presidente al entender que después de las elecciones solo será posible una nueva coalición de gobierno y que, por ende, deberán volver a negociar y sumar fuerzas si los números dan para llegar a Moncloa, ante las expectativas de voto que otorgan al PP una amplia mayoría para llegar al Gobierno de la mano de Vox.

En este camino, en Podemos tratan de quitarle importancia al hecho de que ya en Moncloa y en el PSOE den por amortizados a los morados, alineándose con la intención de la vicepresidenta de trascender las siglas. El propio Sánchez lo hizo al referirse a ellos como el «proyecto de Díaz». Eso sí, se encargan de precisar de que su proyecto no es distinto al ya existente y conformado por la confluencia Unidas Podemos. El portavoz Pablo Echenique quiso precisar que «el espacio de Yolanda Díaz es Unidas Podemos». De esta manera, el dirigente limitaba su poder de acción sobre su proceso, para el que ha dejado claro que los partidos son solo herramientas.