Albares niega que los casos de espionaje estén dañando la reputación de España

Los casos de espionaje a distintas personas, incluidas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles, no está dañando la imagen de España y su capacidad para hacer frente a los ciberataques. Así lo ha expresado el titular de Exteriores, José Manuel Albares en una rueda de prensa conjunta con su homólogo griego, Nikos Dendias, tras la reunión bilateral que han mantenido hoy en Madrid donde ha indicado que “como ministro no he recibido ningún matiz sobre la reputación o solidez de España donde los ránking europeos nos sitúan entre los más exigentes. Yo no he recibido duda”, ha subrayado.

A dos meses de que España acoja la cumbre de la OTAN que reunirá a decenas de jefes de Estados, así como ministros de Exteriores y Defensa, la posible vulnerabilidad de nuestro país es un asunto que preocupa. De hecho, según publicó este medio, fuentes de la inteligencia española confirman que la pregunta de si con este Gobierno, y sus socios, están a salvo las estrategias y compromisos de la OTAN en la cumbre a celebrar en Madrid ha empezado “a escucharse en las embajadas occidentales en España, especialmente en la norteamericana y la británica”.

Por otro lado, el titular de la diplomacia española tampoco ha querido señalar a Marruecos como autor del espionaje al jefe del Ejecutivo, tal y como apuntan varios medios. A este respecto, Albares ha dicho que “las relaciones no se basan en conjeturas sino en hechos”. En este sentido ha hecho un llamamiento a que se esclarezcan los hechos antes de juzgar a sus posibles autores..

En este sentido, ha indicado que la hoja de ruta marcada por el acuerdo con Marruecos “se esta desarrollando con normalidad”. Sobre el retraso en la apertura de las fronteras terrestres ha esgrimido que se hará de manera gradual y ordenada, tal y como se apuntaba en el comunicado conjunto entre Madrid y Rabat.

.