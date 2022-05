La foto de cartón de un coche de la Guardia Civil a tamaño real provoca el caos en los conductores

Quien no ha escuchado alguna vez eso de “si ves un coche parado en el arcén no te fíes, que puede ser un coche de la Guardia Civil camuflado”. Pues si encima te lo encuentras de frente, con sus colores verde y blanco, su escudo de la Benemérita y las luces encendidas... habría que estar muy ciego para pasarlo por alto y no reducir la velocidad. ¿Cómo va a sospechar alguien que lo que ven sus ojos no es real?

Pues nada es lo que parece. En unas obras a la salida de Albacete, muchos conductores se encontraron con un coche del Instituto Armado y su reacción fue reducir la velocidad (lógico). Sin embargo, su sorpresa fue mayúscula al percatarse de que lo que estaban viendo no era un vehículo oficial sino una imagen en PVC o lo que es lo mismo, una foto a tamaño real pegada en un cartón.

La explicación es la siguiente: se trata de un prototipo muy logrado de una empresa de señalización de obras, cuyo único objetivo es proteger a sus trabajadores. Su coste es de 700 euros y cuenta con luces y todo. El problema de este invento, de eficacia probada, es que no avisaron a las autoridades y la Guardia Civil, al ver el vídeo en las redes sociales ha iniciado una investigación, ya que no se puede utilizar la imagen de la Benemérita sin autorización y menos en mitad de la carretera.

Otros países, como Turquía, sí usan coches falsos de policía para disuadir a los conductores menos prudentes. En los 10 minutos que estuvo el prototipo en la carretera, todos los coches levantaron el pie del acelerador.