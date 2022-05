Feijóo reivindica el PP como partido de “equipos” y avisa: “Nunca voy a renunciar a una mayoría amplia”

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo ha reunido a su Comité Ejecutivo Nacional ante el cual ha ratificado los nombramientos de su equipo del que dijo “se les selecciona por su trayectoria y porvenir” confirmando así a los portavoces parlamentarios Cuca Gamara, Javier Maroto y Dolors Montserrat.

Destacó que el secretario general del Grupo Popular será Carlos Rojas; como adjunto, Guillermo Mariscal; de Tesorero y Coordinador de Economía y Portavoz Adjunto será Jaime de Olano. De coordinadora de políticas sociales y portavoz adjunta estará Marta González y como coordinador institucional y portavoz adjunto será José Antonio Bermúdez de Castro. Como portavoces adjuntos estarán Elvira Rodríguez, Mario Garcés, Marga Prohens, Isabel Borrego, Sanda Moneo, Pablo Hispán y Macarena Montesinos.

En el senado, la secretaria general del Grupo será Amalia Salanueva (Navarra) seguido de los portavoces adjuntos José Manuel Barreiro, Javier Arenas, Ana Alós, José Antonio Monago, Antonio Román, Patricia Rodríguez y Asier Antona.

Además, propone un coordinador parlamentario que viene de Galicia: Álvaro Pérez López.

Los equipos, dijo “tendrán muchos colaboradores y mucho equipo en la sombra” porque subrayó todos tienen mucho que aportar. A todos ellos les ha pedido que ejerzan sus funciones pensando más en dar que en recibir, recordándo que ninguno de ellos son “jefes de nada”, sino que son equipos para servir.

Feijóo indicó que “esto no ha hecho nada más que empezar” convencido de que “hemos empezado bien”.

El líder de los populares destacó que los congresos del PP de Madrid y de Galicia se han hecho “bien”, con prontitud, y felicitó a los nuevos presidentes Díaz Ayuso y Alfonso Rueda, no solo como presidentes del partido sino como presidentes de Gobierno.

“Única alternativa”

Feijóo indicó que el camino que se ha emprendido consiste en poner los cinco sentidos “al servicio de los demás”. “Nuestra obligación es ser un partido preocupado por la sociedad, que está en la calle, no en los despachos discutiendo. Un partido que dé la cara y no que dé largas ante cualquier problema, que piense en sus vecinos y no en sí mismo”. Subrayó que el PP es el partido “más pegado a la realidad”, una cuestión constatada, de la que “no es una cuestión demoscópica, donde las encuestas importantes son una única encuesta, la del escrutinio electoral” algo que, aseguró, “constatamos en la calle”. “Quiero que el PP gobierne y gane”, reivindicando así una España en la que gobiernen las mayorías y “no viva secuestrada por las minorías”, frente a un gobierno que desperdicia el talento de la gente. Feijóo quiere que gobierne la verdad. “Si estamos en política es porque la verdad no puede suplir a la mentira” y avisa: “Nunca voy a renunciar a una mayoría amplia que cambie las cosas de España” instando así a todo su equipo a no renunciar nunca a esa mayoría amplia desde la que nazca un “proyecto claro”. Por ello se refirió al presidente de Andalucía, Juanma Moreno, y a las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio: “No estaría mal que empecemos con Andalucía como ejemplo”.

👉 @NunezFeijoo: “No voy a renunciar a una mayoría que cambie las cosas, para que España tenga un proyecto claro y un presidente libre”.



🇪🇸 Construyamos la alternativa: una España de mayorías y no secuestrada por minorías, una España que progrese y avance unida. pic.twitter.com/kBHbCO9xiU — Partido Popular (@populares) May 23, 2022

Al líder del PP, en estos casi dos meses como presidente del partido lo que más le ha marcado ha sido la cantidad de personas que, sin ser afiliados, “me han dicho en la calle ahora sí, ahora contad conmigo”. Eso, apuntó “es el mejor termómetro” que pone de relieve que los partidos “hoy ni funcionan, ni satisfacen” a las personas y que “la única alternativa a este mal gobierno es el PP. Es una constatación”, apuntó. Feijóo recordó ante su Comité Ejecutivo que hemos venido a asumir una vocación de servicio, a no defraudar las esperanzas de la gente y para ello ha reafirmado a su partido “como la única alternativa”, una tarea que dijo, no solo le compete a él: nos convoca a cada territorio y a la dirección nacional del partido más grande de España que, dijo, “tiene que tener una estructura ágil, solvente y que nos prepare para gobernar” porque “no puede haber partido sin gobierno”.

👉 @NunezFeijoo: “Han desprestigiado el Senado, el Congreso, la Jefatura del Estado, el CNI, la Fiscalía General, la Justicia y hasta el CIS”.



➡️ Vamos a prestigiar nuestras instituciones. Vamos a ser como los españoles se merecen. pic.twitter.com/BiA87icqqN — Partido Popular (@populares) May 23, 2022

Constató que el PP es un partido “unido” y que “puede remontar”, y dio cuenta de la estructura de la nueva organización “preparada para gobernar”, presentando así el equipo de una de las cuestiones que más preocupa: el económico. Por ello, ha reforzado el área que lidera Juan Bravo como vicesecretario económico con el consejero de Hacienda de Galicia, Miguel Corgos; el consejero de Hacienda de Murcia, Luis Marín; la consejera de Medio Ambiente de Madrid, Paloma Martín; el ex director general del Ministerio de Empleo, Javier Thibault; el ex consejero de Hacienda de Baleares, José Vicente Marí; y el senador Jorge Martínez Antolín.

El líder de los populares se ha reivindicado como alguien “que creo en mi partido y creo en mi país”. Y, frente a “tanto narcisismo” se mostró convencido de que hay otra forma de hacer las cosas porque “el PP no lo fue de Fraga, ni de Aznar, ni de Rajoy, ni de Casado, ni es mío, es de todos, es un partido de Equipos”.