Podemos no acudirá a la cumbre de la OTAN en Madrid

“Estamos en el lado bueno de la historia” ha querido reivindicar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en su discurso de apertura de los actos conmemorativos por el 40 aniversario de la OTAN. Unos actos a los que si bien han acudido parte de los ministros del PSOE, como el ministro de Exteriores, la ministra de Justicia, la ministra de Defensa, la ministra de Hacienda, el ministro del Interior, de Agricultura y el responsable de Presidencia, no han contado con la asistencia de ningún ministro de Unidas Podemos en el Gobierno.

Un hecho por el que los ministros socialistas que han sido preguntados este lunes, pero al que, en público, han tratado de restar importancia. “Lo importante son las decisiones del Consejo de Ministros”, zanjó el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, quien dijo desconocer los motivos por los que los ministros morados -Yolanda Díaz (Trabajo), Irene Montero (Igualdad), Ione Belarra (Derechos Sociales), Alberto Garzón (Consumo) y Joan Subirats (Universidades)- no han acudido. Algo que revela, a su vez, la nula interlocución entre ministerios socialistas y morados, por no saber en el PSOE el hecho por el que no han acudido.

Sin embargo, ninguno de los ministros morados estaba invitado al acto de conmemoración, dado que tan solo se cursaron invitaciones a los titulares de ramo que están incluidos en el Consejo Nacional de Seguridad. La vicepresidenta Yolanda Díaz sí estaba invitada, pero no ha declinado la invitación por cuestiones personales. A pesar de no estar invitados, los ministros sí podían haber acudido. Ejemplo de ello es que el ministro de Agricultura, Luis Planas, no forma parte del Consejo de Seguridad, pero sí ha acudido. Las vicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Ribera también estaban invitadas, pero no han acudido. En la agenda de gobierno, de hecho, no se informa de ningún acto al que asistan las vicepresidentas socialistas.

Ante esto, en el cuartel general morado han defendido su ausencia en el acto. “No es un secreto que desde Podemos pensamos que nuestro país es un país de paz”, ha defendido el portavoz de Podemos en la ejecutiva, Javier Sánchez Serna. “España tiene que defender una política exterior referente en diplomacia”. A su juicio, cada vez hay más voces que hablan de la desescalada y de un alto al fuego, poniendo en relevancia la opinión del ex secretario general de la OTAN, Javier Solana.

De hecho, los morados no participarán en la cumbre de la OTAN, según han confirmado este mismo lunes. Tampoco las ministras Ione Belarra e Irene Montero porque defienden el gasto social al militar. “La prioridad para todos debería ser parar la escalada militar”, insistió Javier Sánchez Serna.

Los morados inciden en una “cumbre por la paz” de la que una de sus máximas ideólogas desde el inicio de la guerra en Ucrania, ha sido la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, quien ya en mayo organizó una “cumbre por la paz”. En Podemos son claros y es que tampoco habrían asistido a la conmemoración, en coherencia con su posición contraria al envío de armas y a “multiplicar el gasto en defensa”. Precisamente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en aumentar el gasto militar en su discurso en el teatro Real, ante el Rey Felipe VI y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

“Si nos dan a elegir entre multiplicar tanques y metralletas o contratar más profesores (...) Lo tenemos claro”, ha enfatizado Javier Sánchez Serna, en rueda de prensa este lunes en la sede del partido, quien ha explicado que las ministras moradas no han acudido porque ven prioritario dar un mensaje de paz y reforzar el estado .