La «suma» que resta a Yolanda Díaz

No se sumó. No hubo «efecto Díaz», ni tampoco sirvió el intento a la desesperada por escenificar unidad en la izquierda. Desplome electoral sin paliativos, otro más, tres meses después del batacazo en Castilla y León. La primera experiencia del «frente amplio» de Yolanda Díaz nace herida y escribe en su historia una primera debacle, a nivel autonómico. La compromete, además. El mal resultado de la alianza de izquierdas, Por Andalucía marcará ineludiblemente a la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, que en tres semanas lanzará su proyecto de escucha, «Sumar». De primeras, este proceso de unidad no convence a los andaluces, como prueba de lo que, después, puede ocurrir a nivel nacional.

La líder de Unidas Podemos en Moncloa iniciará su camino político a las puertas del primer naufragio del «frente amplio» que quiere construir a nivel nacional. La suma de Podemos, Izquierda Unida y Más País cerró la noche con solo cinco escaños y el 7,68% de los votos. Con solo 273.482 votos, se encuentran muy lejos de lo que cuatro años antes había logrado Adelante Andalucía, el espacio que entonces lideraba Podemos. Los morados habían aglutinado entonces 17 escaños en la comunidad autónoma. Ahora, en ese intento de lograr la unidad y la pluralidad, se han quedado a 12 de ese «sueño» y sin posibilidad de presumir de un buen arranque de proceso de unidad.

Así, lo que pretendía sumar, al final ha restado y complicado el futuro de Díaz, al debutar sin poder celebrar una victoria o, al menos, un resultado que facilitase una alternativa al PP. La división de la izquierda sigue siendo un lastre que imposibilita un cambio de tablero en España que comenzó a consolidarse con las elecciones en Madrid. Por un lado, dos candidaturas prácticamente iguales se presentan por separado. Por Andalucía y Adelante Andalucía, que se quedó con dos escaños, un batacazo, también para la candidatura de Teresa Rodríguez, que presumía de presentarse sin ataduras desde Madrid. Ninguna de las dos opciones logra la suma suficiente para que el PSOE pueda liderar una alternativa al PP. Eso sí, Por Andalucía ganó la batalla ayer a Adelante Andalucía, al imponerse en escaños y votos. Pero esa distancia no es tan cómoda como para que pueda interpretarse como una victoria. Por otro, el «lío» interno que precedió a la candidatura, donde Podemos quedó fuera del registro por la negociación encallada con Izquierda Unida, por los escollos para elegir al candidato a presidente de la Junta andaluza. Tampoco ha ayudado que la candidata fuese desconocida entre la ciudadanía andaluza, a pesar de los esfuerzos de los líderes nacionales para arropar a Inma Nieto.

La derrota sin paliativos será digerida en los próximos días en Por Andalucía. El qué falló es claro y es que la negociación fue todo lo que Yolanda Díaz quería evitarse, imágenes de desunión y de luchas de poder. La vicepresidenta lo intentó hasta el último minuto al interceder incluso in extremis para poner «paz» entre Podemos e IU. Es por ello que su imagen se vio obligatoriamente vinculada a la candidatura. Además, la dirigente gallega no ha evitado esta fotografía que deja la noche electoral, la de identificarse como líder «in pectore» y responsable de los resultados. Y es que Díaz se multiplicó en Andalucía, acompañando a la candidata Inma Nieto hasta en tres mítines electorales. Los ministros morados también se habían implicado personalmente en esta campaña, con el objetivo de presentarse como imprescindibles para la vicepresidenta y para dar la imagen de cierre de filas y de unidad en una candidatura común. Nada sirvió. Y ahora, la reacción de la vicepresidenta, que hoy mismo se referirá a los resultados con toda probabilidad, será la de desvincularse de Andalucía. Y es que Díaz pone el foco en la política nacional, sin embargo, en Andalucía se comprometió con la confluencia y a seguir trabajando en este tipo de alianzas.

Ayer, el estado de ánimo en la sede de Por Andalucía, –y también en la sede morada en Madrid–era el de la derrota, por la noche. La propia candidata compareció ante los medios reconociendo sus malos resultados, pero sin ápice de autocrítica. Según Nieto, la mayoría absoluta del PP «no trae nada bueno para nuestro pueblo». Llegó a justificar incluso su derrota y derivó las responsabilidades ante el hecho de tratarse de un partido nuevo. «Siendo nueva nuestra coalición, el factor tiempo podía perjudicarnos», explicó, para después culpar a Teresa Rodríguez de los malos resultados comunes de la izquierda. «Si ven los porcentajes, entre el nuestro y el de Adelante Andalucía, nos lleva a un resultado muy similar al de Vox, que nos duplica en escaños. La unidad es imprescindible. La fuerza que no sumó ahora puede ver el destrozo que provoca la desunión», criticó.