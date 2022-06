Podemos ya mira al futuro: evitar un nuevo desastre en otras comunidades, Valencia en el foco

El qué falló ya está siendo analizado en todas las organizaciones que forman parte de la coalición Por Andalucía. Las miradas en la noche electoral se posaron desde el minuto uno en la vicepresidenta Yolanda Díaz, pues la coalición era el primer experimento de «frente amplio» previo a las elecciones generales, y, además, ella misma se había implicado personalmente en la alianza.

Una vez pasadas las horas, todos los partidos tienen ya sus primeras cábalas de los errores cometidos en campaña que han impedido una «suma». Si bien, todos los actores se han conjurado para «salvar» el proyecto de la vicepresidenta, es decir, hacer calar la idea de que ha sido la división en Andalucía la que les ha lastrado electoralmente, que este primer «borrón» no compute en el camino de la líder gallega. Es por ello que ayer el mensaje era el de dejar claro que es «más necesario que nunca» el proceso de Díaz, según aseguraron desde IU, partido líder del espacio Por Andalucía. En este partido, sí reconocen que el «incidentado» inicio de la coalición pudo dañar la marca y llaman a aprender para ensayar mejor la unidad de la izquierda. Es decir, admiten que la debacle vino por el «lío» entre Podemos e IU para afianzar la confluencia.

Desde Podemos evitaron hacer valoraciones en público, al entender que la responsabilidad era de IU, pero, en privado, apuntan directamente a su compañero de partido y piden no volver a repetir una campaña que han visto repleta de errores desde sus inicios, e «invisibilizados», después del registro de la coalición en la que Podemos no aparecía por la negociación in extremis para acordar el candidato. Este es el sentimiento que reina en el cuartel general morado, según ha podido saber LA RAZÓN, desde donde piden no subestimarles, «ni dar por muerta» a la formación. En el partido creen que el error ha sido ese precisamente, y que al tratar de «superar» las siglas de Podemos, han tratado de «tapar» a los morados, como ocurrió al impedir que la ministra Irene Montero acudiera a un mitin electoral en Andalucía. Creen que tras aprobar la ley del «solo sí es sí», la ministra habría sido un revulsivo en campaña electoral. Vistos los resultados, en la formación tienen claro que si la solución partía de esta idea, la de minimizar a los morados, no ha funcionado. De hecho, este análisis pudo verse en la jornada de votación, cuando Podemos se dio cuenta de que la ciudadanía no sabía en qué candidatura se encontraban los morados. Pero en su sede tratan de no hacer sangre con estos resultados, aunque si se confiesan “desilusionados”. No veremos a ningún dirigente señalando estos errores en público, pero es la opinión mayoritaria de la dirección nacional. Este sentimiento en Podemos –el de que IU no había dirigido bien la campaña– no fue exclusivo. Hasta en IU se reconoció parte de la culpa. La portavoz Sira Rigo llamó a hacer las cosas «diferentes». «Así no», explicó, para después asegurar que lo «honesto» es emprender de forma «saludable», otras formas de operar «y plantearlo con firmeza».

El objetivo, ahora, pasa por evitar más réplicas de Por Andalucía en otras comunidades. Es decir, que las prisas por construir una candidatura de unidad no vuelvan a traducirse en un batacazo. Para Podemos es imprescindible ponerse a trabajar ya en todos los territorios para conformar más «frentes amplios» y esperan que el camino que marcará la vicepresidenta en los próximos días con el estreno de su proceso de escucha pueda acelerar estos mini frentes amplios en el resto de comunidades.

Si bien no se esperan elecciones autonómicas en el corto plazo y habrá que esperar hasta 2023 para volver a poner el termómetro para ver si la izquierda a la izquierda del PSOE ha encontrado una solución para dejar atrás estos personalismos que han lastrado Por Andalucía, la imputación de la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra puede alterar los planes. Esta comunidad será, a su vez, especialmente importante para ver la fuerza del proyecto de unidad, debido a las reticencias de parte de Compromis y el bloc a sumar con Podemos. Aunque a día de hoy pueda ser solo una hipótesis, en Podemos reconocen que todos los territorios deben ponerse a trabajar para «sumar» y evitar volver a organizar una coalición en un tiempo limitado. Y es que Por Andalucía contó con las dos semanas de campaña electoral solo para afianzar la candidatura. «No se puede montar una coalición dos semanas antes», reflexionan en la formación morada. Es por ello que la formación quiere trabajar desde ya en la construcción de estas candidaturas, con el fin de consolidar alianzas que sean reconocidas por la ciudadanía y que cuenten con el respaldo de más organizaciones. El objetivo es el de no volver a repetir unas urnas en las que se presenten varias opciones de izquierdas con programas idénticos, pero por separado. En el partido creen que podrían haber aportado más para dar a conocer Por Andalucía, con los recursos de una formación totalmente implantada a nivel estatal. Todo unido al hecho de que ni siquiera la candidata era realmente conocida, aunque Inma Nieto ha hecho una campaña propositiva. Todo ello a la espera de Yolanda Díaz, que ayer trató de tomar distancias con un resultado del que no puede desvincularse.