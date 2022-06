Ximo Puig marca el camino a Mónica Oltra

El proyecto del Gobierno valenciano, que nació con el pacto del Botànic, no puede venirse abajo por una sola persona. La resaca del triunfo del PP en Andalucía no hace más que añadir presión a la puesta en marcha de una hoja de ruta que el PSPV tiene trazada desde hace meses. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha sido este lunes muy claro sobre el futuro de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. “No es un reflexión personal, sino coral”, ha dicho dejando muy claro cuál es la prioridad. “No hay que fallarle a la sociedad valenciana”. Aunque no ha puesto una fecha concreta sí que ha dicho que se va concretar “más pronto que tarde”.

Noticias relacionadas Política. La Ejecutiva de Compromís se reúne el martes con la situación de Oltra amenazando la estabilidad del Botànic

Cuando el jefe del Consell habla de cómo está afectando esta situación a los valencianos se refiere a que la situación de la líder de Compromís ha vuelto a poner a la Comunitat Valenciana como centro de un caso judicial de gran repercusión mediática que tira por los suelos uno de los objetivo marcados y conseguidos, según Puig, por su Gobierno: “levantar la hipoteca reputacional y transformar a la Comunitat Valenciana”.

Preguntado sobre si esa reflexión se concretará antes del 6 de julio, el día que Oltra está citada a declarar como imputada, ha insistido en que no debe alargarse en el tiempo, aunque no ha precisado si tiene previsto reunirse con ella en las próximas horas. El encuentro, en cualquier caso, deberá ser propuesto por el presidente Puig porque la vicepresidenta ya dejó bien claro el viernes que no tiene nada que hablar sobre este asunto.

También ha reprochado la imagen festiva que dio Compromís el sábado. “No sé, yo no estoy para fiesta” y ha insistido en que en estos momentos se está en ese proceso de “reflexión coral” y se tiene que hacer “con serenidad, partiendo por supuesto de la presunción de inocencia y de los principios de defensa del estado de derecho, y que en política los tiempos son los que sean necesarios para esa reflexión”.

El presidente ha remarcado que cada uno tiene que hacer su propia reflexión y después tiene que compartir las reflexiones con todos los actores que tienen que decidir. “Desde luego cada uno en el ámbito de su responsabilidad tiene que decidir. Y ahí me quedo por hoy”.