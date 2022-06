El discurso Núñez Feijóo en diez frases

“Todo el mundo sabe que resistir en el poder es la única motivación al tripartito que nos gobierna y que no hay ningún plan sino parches ocasionales con los que busca un impacto propagandístico. No hay política sino publicidad”

“Lo que España necesita no es un Consejo de Ministros extraordinario con fuegos artificiales. Necesita un Gobierno que actúe constantemente, no de forma extraordinaria”.

“Mientras el Gobierno no dé ejemplo apretándose el cinturón, mientras no se emprendan reformas estructurales y mientras no meta el acelerador en los fondos europeos para que lleguen a empresas y autónomos, me temo que seguiremos dando palos de ciego