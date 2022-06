Podemos avisa a Sánchez ante el despliegue de dos destructores más en Rota: “No nos gusta”

Como era de esperar, Podemos iba a sentir incomodidad con el pacto que ha trascendido entre Pedro Sánchez y Joe Biden para desplegar dos destructores más en la base de Rota (Cádiz). Y el presidente del grupo parlamentario morado, Jaume Asens, ha lanzado ya el primer aviso: “A nosotros no nos gusta ese pacto”. El pacto tendría que recibir el plácet del Consejo de Ministros y del Congreso: es decir, Podemos tendrá que votar y habrá que ver si acaba desmarcándose en la cámara baja. De momento, Asens ha dicho que el voto está en el aire.

“El IPC no va a bajar trayendo destructores ni con armas o más tanques, sino con medidas sociales. ”, ha señalado el dirigente de Podemos, quien ha vuelto a cuestionar la idoneidad de mantener a España y Europa alineada con Estados Unidos en materia de defensa. “Es mayor sumisión a Estados Unidos”, ha afirmado. “A veces, los intereses de Europa y Estados Unidos no son los mismos. Defendemos ir en la línea que nos marca la ONU y defender la autonomía europea en materia de seguridad. Eso va en la dirección contraria”, ha señalado. “Tenemos que decidir el voto y es evidente que nuestra posición es diferente. Siempre hemos defendido que la solución no es la escalada militar”, ha zanjado Asens.

A pesar de que Podemos pueda votar en contra, Sánchez se va a asegurar su aprobación en el Congreso con el apoyo de PP y Ciudadanos. Cuca Gamarra ha exhibido esta mañana la “preocupación” del PP porque la unión de los socios de la OTAN no la tiene el Gobierno de Sánchez. “Los acuerdos que salgan por unanimidad en el marco de la Organización no podrían salir por unanimidad en el marco del Ejecutivo porque la mitad está en contra de la OTAN”, ha señalado en una entrevista en “Cope”. En este sentido, Gamarra ha explicado que el PP tendrá “una posición de Estado ya que el Gobierno no puede garantizarla con unanimidad” y el grupo parlamentario votará previsiblemente a favor del pacto con Estados Unidos.