Unidas Podemos registra junto a cinco partidos una comisión de investigación para aclarar la “masacre” en Melilla

El salto a la valla de Melilla que se saldó con 37 muertes de inmigrantes vuelve a dividir al Gobierno de coalición y a sus socios. Los morados han dirigido sus críticas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska a la par que han reclamado a Moncloa una “investigación independiente” sobre lo sucedido así como tener acceso a las imágenes sobre como se produjeron los acontecimientos.

La propia ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra envío sendas cartas a sus homólogos en Interior y Exteriores con el objetivo de que formulasen una comisión de investigación, que de momento no ha tenido contestación. La Fiscalía General del Estado ha pedido que se abra una investigación por los hechos ocurridos el pasado 25 de junio en la frontera entre Melilla y Marruecos en los que murieron decenas de migrantes.

Ahora, los morados presionan en el Congreso de los Diputados junto a otras cinco fuerzas para que la investigación salga adelante, al considerar que debe ser en el seno de la soberanía popular donde se investigue “con luz y taquígrafos” lo sucedido. Precisamente Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Más País, Compromís y BNG registraron este martes en el Congreso de los Diputados una petición de creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre la “masacre” de la valla de Melilla.

En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, el presidente de Unidas Podemos, Jaume Asens, anunció que se confirman la dos peticiones que estas fuerzas políticas y entidades de defensa de derechos humanos barajaron en su reunión de la semana pasada: exigir que se divulguen las imágenes de las cámaras de la frontera que grabaron los hechos y el atentado policial, y la citada comisión de investigación parlamentaria.

En ambas cosas, Asens pidió al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que “emule a su predecesor” Jorge Fernández Díaz, que publicó las imágenes de la tragedia de Tarajal (2014) y se sometió a una comisión de investigación. “Si no hay nada que ocultar, como entendemos que no hay nada que ocultar, no entendemos que no se faciliten las imágenes y el atestado”.

Respecto a la comisión de investigación, el presidente de Unidas Podemos dijo que le “parece muy bien” que el Defensor del Pueblo investigue también los hechos, pero “no tiene competencias ni recursos para hacerlo”, y que “debe ser en la sede de la soberanía nacional donde debe dilucidarse lo que sucedió en la frontera”. Lo contrario, advirtió, sería “darle la espalda” a la UE, la ONU y Amnistía Internacional, y “estar más preocupado de lo que piensa Marruecos que de la comunidad internacional”.