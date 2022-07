El 64,1% ve poco o nada útil la celebración del debate del estado de la nación, según el CIS

El debate del estado de la nación se celebró la pasada semana. Tres largas jornadas de debate parlamentario en el Congreso de los Diputados que copó buena parte de las informaciones en los medios de comunicación. El primer día, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expuso la situación que ha atravesado España desde el inicio de la legislatura pasando desde la pandemia por coronavirus hasta la guerra en Ucrania y sus consecuencias para España y el resto del mundo. En el debate, Sánchez anunció una batería de medidas económicas y sociales para encarar la recuperación. Posteriormente, los líderes de los partidos le interpelaron y examinaron su gestión.

Un debate que si bien fue muy seguido mediáticamente, por su interés político, no convenció a la sociedad. Y es que el 64,1 por ciento ve poco o nada útil la celebración del debate del estado de la nación, que llevaba siete años sin celebrarse. Así lo refleja la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que este martes ha publicado un barómetro exclusivo sobre el desarrollo y las conclusiones del debate para la ciudadanía. Frente a ello, un 32,4% ve estos debates muy o bastante útiles.

Esta sensación, la de que los debates no interesan a la sociedad, se repite a lo largo de la encuesta. El 50,1 por ciento cree que no se trataron temas que realmente preocupan hoy a los españoles. Refutan esta opinión el 44,8 por ciento que cree que en mucha o bastante medida sí se trataron temas que les preocupan en su vida cotidiana.

En este clima, y con estos resultados, no ayuda el nivel de crispación política, que se reflejó también en el debate parlamentario. El 54% no ha seguido el debate del estado, ni por televisión, radio, internet o por otro medio. La razón prioritaria es porque “tenía otras prioridades/ obligaciones” según un 39,4. Aún así, aunque no hayan seguido el debate en directo, el 69,3 sí ha visto o escuchado alguna información.

De quienes han seguido el debate, la mayoría tiene la percepción de que en éste predominaron las “críticas, reproches y acusaciones de unos a otros, en un 68,6 por ciento.

En cuanto a la valoración sobre la exposición de los líderes políticos, según el estudio, es el presidente el Gobierno, Pedro Sánchez, quien resultó más convincente, con un 16,5%, seguido de la portavoz del PP, Cuca Gamarra, con un 6,8%. Por detrás, los entrevistados apuntaron a Santiago Abascal (4,1%), Inés Arrimadas (3,3%), Gabriel Rufián (2,8%), Aitor Esteban (2,5%) e Íñigo Errejón (2,3%). Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, solo logró que el 1,1%.