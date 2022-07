El candidato a fiscal general llevará a la Junta de Fiscales la prescripción de los casos de ETA

El candidato fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha comparecido este jueves en el Congreso como paso previo a su nombramiento definitivo tras la renuncia de Dolores Delgado. En su intervención, el fiscal ha ensalzado el papel de su antecesora ha quien ha agradecido estos dos años y medio. García Ortiz ha anunciado que elevará a la Junta de Fiscales de Sala para fijar una postura conjunta la polémica sobre la prescripción en la investigación del asesinato por ETA del concejal Miguel Ángel Blanco.

García Ortiz ha comparecido en la Comisión de Justicia del Congreso para exponer su currículum y se ha enfrentado a las preguntas de los diputados sobre las reaperturas de los casos de ETA, su polémica actuación en el “caso Stampa” o la actividad de la Fiscalía sobre la investigación abierta por el salto a la valla de Melilla hace unas semanas que terminó con la vida de decenas de personas.

El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu ha abierto el turno de palabra y le ha pedido que “comparezca más que su antecesora”, algo que ha apoyado después el diputado naranja Edmundo Bal. Por su parte, el diputado de Vox Javier Ortega Smith le ha saludado con un “señor candidato de Pedro Sánchez proahijado de Dolores Delgado. Vaya carta de presentación”, mientras que tanto el grupo socialista como Podemos han expuesto los méritos de García Ortiz para el puesto. Asimismo, el diputado del PP Luis Santamaría le ha preguntado si tiene previsto ascender a Delgado a lo que el candidato no ha respondido.

García Ortiz ha defendido que él viene a hacer su papel de forma “humilde” porque ya ha cumplido con sus expectativas profesionales con creces y ha evitado afirmar que su mandato será una continuidad del de Delgado. “Les voy a dar nombres Fernando Rodrigue Rey, José Miguel de la Rosa, Pedro Crespo, Manuel Marchena… todos ellos son mis antecesores [en la Secretaría Técnica], supongo que sobre ellos no habrá un manto de duda porque con lealtad hayan servido al fiscal que legítimamente ocupaba la fiscal general del estado. No entiendo por qué yo voy a ser diferente”.

Miguel Ángel Blanco

García Ortiz ha defendido que “no hay caso de Miguel Ángel Blanco” porque “no es el momento procesal para analizar la prescripción”. La última semana se conoció que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, había relevado del caso sobre el asesinato del concejal de Ermua al fiscal encargado (Vicente Mota) por discrepancias en el criterio sobre la prescripción. El candidato a fiscal general ha anunciado que van a fijar un criterio común en una Junta de Fiscales de Sala en la que se reúnen la treintena de funcionarios de más alto rango de la carrera.

Delgado solo convocó una en todo su mandato cuando se produjeron unas discrepancias con la Fiscalía Europea en cuanto a competencias, por lo que García Ortiz estrena muy pronto este cónclave. “No se ha dado ninguna directriz”, ha explicado. “Nunca nadie ha obstaculizado ni lo hará investigaciones abiertas”, ha expuesto y ha señalado que la filtración de los correos internos de la Fiscalía son “interesadas” y “no hace sino aumentar el dolor de las víctimas”. El asunto se debatirá ya en septiembre, después de su toma de posesión prevista para el 5 de ese mes.

La investigación de Melilla

El diputado de Podemos Jaume Asens le ha insistido en saber cómo iban las diligencias que la Fiscalía de Extranjería mantiene abierta desde el asalto a la valla de Melilla hace unas semanas en el que murieron al menos 19 personas. “La Fiscal de Sala jefa de esta unidad se ha trasladado a Melilla, ha tomado testimonio, pedido informes, recabado todo el material probatorio y está en el más puro análisis de toda es información”, ha expuesto. “Lo que sí voy a asegurar es que será exhaustiva”, remarcó.

Los votos particulares del CGPJ

Ha mostrado malestar con los siete vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que redactaron un voto particular cuando el órgano confirmó su legitimidad para el cargo. “Son bastante curiosos”, ha dicho, “personas que se han lanzado a buscar recortes de prensa para decir que no soy idóneo”. “Lo mínimo que se debe hacer es escuchar a la persona, dar audiencia… yo no he tenido la oportunidad de decir nada y sin embargo se me han hecho imputaciones con una seriedad”.

Trabajo de la Secretaría Técnica

El fiscal se ha mostrado muy molesto con que el Consejo General del Poder Judicial haya puesto en duda el trabajo de la Secretaría Técnica que él ha encabezado estos años con Delgado al frente. “Yo dirijo un equipo de 10 personas y no saben el revuelo que estas palabras han causado. Decir que estos 2 años y medio en el que se ha gestionado una pandemia, en el que hemos hecho un libro con todos los decretos del Covid salen de ahí, que hemos hecho el anteproyecto de la LEcrim [Ley de Enjuiciamiento Criminal], que el CGPJ todavía no lo ha hecho… Hemos informado de 27 borradores de anteproyectos de ley, hemos hecho dos planes de formación inicial y continuada, hemos conseguido sacar un plan de formación, hemos hecho casi 60 webinarios, hemos hechos 117 diarios de jurisprudencia, hemos creado una base de datos…”, ha enumerado. “Me da reparo”, ha dicho después de que se haya puesto en cuestión su labor.

El posible nuevo Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, comparece ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, a 28 de julio de 2022, en Madrid (España). El sustituto de Dolores Delgado comparece en la Comisión de Justicia del Congreso, uno de los trámites a superar antes de su nombramiento por el Consejo de Ministros, jurar su cargo ante el Rey y tomar posesión ante el Pleno del Tribunal Supremo. Durante la comisión, los portavoces de los distintos grupos parlamentarios interrogan al actual jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre su trayectoria y sus méritos. El jurista con más de 15 años de ejercicio profesional, fue propuesto tras renunciar Delgado a su puesto por motivos de salud, con 12 votos a favor y siete en contra. 28 JULIO 2022;FISCALÍA;JURISTAS;ABOGACÍA; Alberto Ortega / Europa Press 28/07/2022 FOTO: Alberto Ortega Europa Press