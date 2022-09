El Gobierno esperará al CGPJ para nombrar a sus magistrados del TC

El Gobierno sigue chocándose contra el muro del Poder Judicial. El Ejecutivo impulsó en julio una reforma «exprés» para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional (TC) y elevar así la presión sobre el CGPJ para que procediera cuanto antes a activar los mecanismos para su desbloqueo. Sin embargo, esta maniobra legislativa –que devolvía parcialmente, solo para el TC, al órgano de gobierno de los jueces las facultades para hacer nombramientos que había cercenado solo un año antes– no ha hecho más que revolver a los magistrados, que no quieren bailar al ritmo que les marca La Moncloa.

El horizonte temporal específico que se incluyó, en una enmienda de última hora, para culminar el proceso se estableció en el 13 de septiembre. Un plazo que vence la próxima semana y que no se cumplirá. El Consejo General del Poder Judicial se tomará su tiempo para designar a los dos magistrados del TC que le corresponden en esta renovación, que –junto a los dos a iniciativa del Gobierno– permitirán que la mayoría del tribunal de garantías pase a ser progresista.

En el Gobierno mantienen su convicción de que el Poder Judicial «cumplirá con la ley» y que promoverá los dos nombres que le corresponden en un lapso de tiempo razonable, sin dilatar deliberadamente el proceso. De no ser así, entienden que el CGPJ adoptaría «un posicionamiento político» de oposición al Gobierno y provocaría un choque entre poderes. Algo que no contemplan. «Estamos seguros de que cumplirán, el CGPJ no hace política», señalan desde el Ejecutivo.

Por este motivo, fuentes gubernamentales consultadas por este diario, señalan que se mantienen a la expectativa de los próximos movimientos y que esperarán a que el CGPJ haga su propuesta para elevar también ellos la suya. En Moncloa siempre han sostenido que la renovación del Tribunal Constitucional se podría haber impulsado sin el concurso del Poder Judicial, esto es, haber nombrado a los dos magistrados que corresponden al Gobierno en solitario. Una iniciativa que, sin embargo, se ha evitado para garantizar la solvencia jurídica del proceso, según señalan también desde Moncloa. Existe el riesgo cierto de que, una vez elevados los nombres a propuesta gubernamental, al no hacerlo en concurso con el Poder Judicial, el CGPJ pudiera tumbarlos en Pleno. Esto supondría un paso más en la escalada del choque entre poderes.

Sin embargo, durante la gira por los Balcanes occidentales que Sánchez protagonizó a principios del pasado mes de agosto, en una rueda de prensa en Tirana (Albania), advirtió de que el Ejecutivo avanzaría en sus planes, en caso de no contar con el Poder Judicial. «Yo estoy convencido de que el CPGJ cumplirá con la ley y que, por tanto, dará los nombres y una propuesta para renovar por su parte los magistrados del Tribunal Constitucional. Desde luego, el Gobierno lo hará, como hemos dicho, en el mes de septiembre», declaró.

Otras fuentes gubernamentales consultadas por este diario prefieren no desvelar su hoja de ruta y mantenerse en una posición de espera. «No vamos a adelantar movimientos», aseguran, en contraposición con los pasos que, en su opinión, anticipa el PP y que luego «hace lo contrario». «Haremos lo que consideremos», señalan en Moncloa.