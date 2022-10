Iglesias aplaude a un candidato de Podemos que “se caga” en Dios y en la Virgen: “Si no te enamoras de él...”

Está claro que el humor del exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, no está al alcance de todo el mundo. Si hace apenas una semana el podemita la liaba en redes tras mofarse de la Policía Municipal de Madrid, ahora cambia de localización y viaja con sus palabras hasta Valencia para aplaudir al posible candidato de Podem a la Generalitat. “Si después de ver este vídeo no te enamoras de Héctor Illueca, que quizá será el candidato de Podem a la Generalitat valenciana, es que no tienes corazón”.

Si después de ver este vídeo no te enamoras de @Hector_Illueca_ que quizá será el candidato de Podem a la Generalitat valenciana, es que no tienes corazón …😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/V0yT7VGkqQ — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) October 5, 2022

Sobra decir que en un nuevo ejercicio de provocación, Iglesias cuelga un vídeo que sabe que creará polémica por las palabras de Illueca: “Joder, macho, me cago en Dios y en la puta Virgen de la mosca de los huevos”. Polémica servida y más tras las últimas declaraciones sobre Isa Serra y sus alegatos y los de su entorno en favor del humor.

Hay que recordar que hace una semana Iglesias manifestó en redes: “Con cinco tías como Isa Serra a caballo veríamos correr como gallinas a toda la Policía Municipal de Madrid. No les serviría además de nada. Isa me traería las cabelleras de todos ellos y Echenique y yo las quemaríamos en una hoguera con Arnaldo Otegui en Arralde”. Sus palabras generaron tal malestar y polémica que varios sindicatos de la Policía Municipal ya anunciaron que recurrirán a los tribunales para denunciar al podemita.

En tono sarcástico, Iglesias hizo referencia a la condena de siete años de Isa Serra tras participar en un desahucio: “Les voy a contar la verdad, porque yo también estuve en aquel desahucio y lo vi todo. Isa Serra insultó a un a policía municipal, la llamó zorra, le tiró del pelo, arrojó también varias botellas y piedras contra los agentes y quemó dos o tres contenedores de basura”. “¿Cómo fue posible que no la detuvieran?. Pues básicamente porque los policías municipales de Madrid no valen ni para eso”.