Feijóo, tras el traslado a Madrid: “Desde el punto de vista familiar, ha sido duro”

Alberto Núñez Feijóo lleva poco más de cinco meses y medio como líder del PP, oficialmente. Y las cosas han cambiado y mucho en el panorama político: los populares han pasado de estar en “parada cardiaca” tras el estallido de la crisis interna que desbancó a Pablo Casado, como reconoce en una entrevista en “Esquire”, a ser un “cuerpo sano”, encabezando todas las encuestas con holgura. Pero también han cambiado mucho en el ámbito personal para él mismo y una de las cosas que confiesa que más le ha afectado ha sido el “shock” que ha supuesto para su hijo de cinco años el traslado de Galicia a Madrid: “Desde el punto de vista familiar, ha sido duro”.

“Fíjate que tuvimos que meter a un niño en un coche un sábado para traerle a Madrid y que comenzara en un colegio nuevo un lunes. Dejaba atrás a su edad todo: su ciudad, sus amigos, la plaza donde jugaba... me afectó verlo”, reconoce, aunque es una situación familiar también para él porque tuvo que vivir una experiencia parecida con nueve años, cuando dejó su pueblo natal en la provincia de Ourense para marcharse internado a un colegio de León. Pese a todo, relativiza la situación y asegura que progresivamente se va adaptando: “Las cosas llevan su tiempo, pero a pesar del impacto estoy convencido de que esto es una oportunidad. Estoy seguro de que mi hijo algún día lo entenderá”.

Feijóo ya vivió en Madrid entre 1996 y 2003 (cuando trabajó en el Ministerio de Sanidad y, después, ejerció de presidente de Correos) y reconoce que la experiencia le gustó: “Al principio no quería venirme y después no quería marcharme de aquí”. En todo caso, el “compromiso” con el PP es lo que ha pesado en esta ocasión para dejarlo todo en Galicia y marcharse a Madrid: “Tenía una obligación para esta institución que me dio la oportunidad de emprender un viaje nuevo a los 29 años sin pedirme nada a cambio. Sin afiliarme siquiera”. No es la primera vez, tampoco, que las circunstancias le obligan a cambiar el paso en su vida: recién licenciado en Derecho, aspiraba a opositar para juez, pero tuvo que ponerse a trabajar por circunstancias familiares.

La vida en Madrid le ha cambiado el paso ahora a toda la familia (su mujer ya había vivido en la capital de España) y también en su día a día: “Antes de venir a Madrid iba todos los domingos al cine. Ahora ya no puedo. Tengo que viajar dos o tres días por semana y trabajar tres de cada cuatro fines de semana. He abandonado algunas cosas, entre ellas el cine”, resume, tras desvelar también sus gustos musicales: “He escuchado todo tipo de música en mi vida”, reconoce, aunque muestra su predilección por artistas como Luis Eduardo Aute, Leonard Cohen, Joaquín Sabina o grupos como The Who, Supertramp o la Creedence. “Desde ahí, de todo hasta C. Tangana”, añade.

Finalmente, Feijóo también aborda cuestiones de actualidad y rechaza la actual ley trans tal y como está diseñada por Podemos: “Pone en peligro los logros de la lucha feminista. Porque trivializa el ser mujer o ser hombre. Porque se facilita que un menor pueda someterse a una intervención quirúrgica en la mayoría de las veces irreversible sin ser asesorado de forma adecuada. Se trivializa el sexo y se trivializa la naturaleza humana”.