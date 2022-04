Feijóo, como líder del PP: “Dejemos de repartir carnets de patriotas, aquí caben todos”

El XX congreso nacional del PP proclamó a Alberto Núñez Feijóo como presidente del partido con el 2.629 apoyos, el 98,35% de los votos emitidos por los compromisarios. Los gallegos cantaron “A Rianxeira” al unísono como una forma de despedida a quien ha sido su presidente regional y de bienvenida al nuevo líder.

En sus primeras palabras, ya como presidente, se mostró emocionado tras ser recibido con las imágenes de su trayectoria política en Galicia con recuerdos de fotos en blanco y negro, también de cuando era niño, mientras de fondo sonaba el “por fin, nuevas esperanzas, por fin nuevas ilusiones, por fin nuevos caminos por andar”.

Y es que el líder gallego comienza hoy a peregrinar por un nuevo camino del que dijo “si vosotros estáis preparados, yo lo estoy”. “Tanto el presidente Aznar como el presidente Rajoy son mis referentes y mis ayudas imprescindibles”, dijo al tiempo que les mostró a ambos su gratitud cuando les llamó comunicándoles que se iba a presentar.

“Gracias por elegirme presidente del PP, esta elección solo es un principio” y volvió a hacer una nueva apelación a la unidad: “Lo importante es seguir juntos para que el resto de españoles nos elija” y volvió a mostrar su gratitud “al saliente presidente Casado”. Feijóo, recordó lo que le habría dicho su padre en este día: “Hoy te queda un día menos para ser presidente”.

El nuevo presidente del PP indicó que él “no estaría aquí sin vosotros, pero no puedo continuar sin vosotros”, dijo que se siente contento e ilusionado porque sabe que ellos lo están al tiempo que reconoció que siente hoy “una mayor responsabilidad que ayer, y puede que sienta menos que la que vaya a sentir en los próximos meses y años”. Dijo que “ser presidente del PP no solo es un honor, es un mandato, no es un cargo, es una carga”.

Alberto Núñez Feijóo (de espaldas) es felicitado por el ex presidente del PP Mariano Rajoy tras conocer el resultado de las votaciones. FOTO: Julio Muñoz EFE

El recién elegido presidente de los populares recordó que la democracia, la paz y la libertad “no se defienden solos”, que siempre hemos tenido enemigos de ella, como ahora lo tienen los Ucranianos y “por eso estamos con ellos y seguiremos con ellos. Vuestro pueblo hoy es nuestro pueblo”, dijo.

Dijo que está “en alerta” ante la situación convulsa de Europa algo que le inquieta, como a cualquiera, que este “panorama incierto” golpee a España. Se preguntó, como la mayoría de los españoles si tenemos “la mejor opción o el mejor gobierno posible, pero creo que no, y también la mayoría del PSOE de siempre lo saben”, dijo. Pero confesó que cree en “nuestras posibilidades”; no las del PP, que también, sino las de España. “Que nadie pervierta la esencia de la democracia porque ésta, está reñida con la resignación. Que nadie diga que esto no tiene arreglo, porque lo tiene y todos los españoles arreglaremos la situación de España juntos”. “España nos está esperando -al PP-, siempre nos invita a gobernar en los momentos de dificultad”.

El líder del PP dijo que aún queda una larga tarea pendiente, la que hoy comienza en el cónclave de Sevilla. “Estamos aquí para presentar a los españoles fiabilidad, un rumbo claro, una alternativa de gobierno”, porque subrayó que lo bueno de la democracia es “poder cambiar al gobierno” e insistió en que lo demostrarán con “responsabilidad, sosiego e ilusión. No se trata de esperar el turno de gobernar, algo que auguró que llegará. “Pero no vamos a esperar a que caiga el gobierno sino de demostrar a los españoles que hay otra manera de gobernar y que depositen en nosotros sus certezas y confianzas. No estamos para asistir a la autodestrucción de los partidos del gobierno. Salimos a ganar, no a esperar a que los partidos del gobierno pierdan. Es nuestro fin, nuestra meta y nuestra determinación”. “No tenemos necesidad de llegar de cualquier forma a la meta”, advirtió. “Que nadie cuente conmigo para continuar con este entretenimiento infantil” que hacen otros de la política. Y aseguró que está preparado para todas las críticas.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno saluda a Alberto Núñez Feijóo en presencia de Pablo Casado. FOTO: Julio Muñoz EFE

Apoyos del PP al Gobierno

Feijóo destacó el apoyo con el que el Gobierno puede contar con el PP. Garantizó al Gobierno el apoyo cuando rectifique en lo que va mal, para cesar a los ministros que hacen oposición desde el gobierno”, para las medidas que favorezcan a los españoles, para bajar impuestos a la energía, para una economía que crezca de forma sana, para no depender de nada ni de nadie de los que quieren fracturar y dividir nuestro país”. También dijo que tendrá el apoyo del PP. También para respetar que la política exterior “no es cosa de un hombre sino de todos los españoles”. “Siempre nos localizarán en el sentido de Estado, la Constitución y el interés general”, apuntó. Eso sí, advirtió de que “moderación no es tibieza, ni diálogo es sometimiento” por lo que aseguró que “no nos van a decir qué tenemos que hacer, pensar o decidir en cada momento”. “No dejaremos de hacer oposición porque si no, no seríamos leales a España”.

“Caben todos”

El ya líder del PP pidió que cesen ya las polémicas forzadas y de enfrentarnos, que se dejen ya de crear problemas, “que ya hay muchos”. Instó a cerrar “los debates estériles” y enfrentare a los reales”. Además, en clara referencia a Vox, sin citarles, pidió que se deje de repartir “carnés de patriotas” porque aquí “caben todos y este es el partido de todos los que quieran unirse a la España común”. También dijo que hay que afiliarse al PP “por convicción, no por interés” por lo que para trabajar con él “no voy a pedir carnets”.

“No vengo a presentarme a un juego, vengo a hacer una política seria, porque si no, no habría venido” y afirmó que cree en España y “en mis posibilidades” reconociendo que deja Galicia “con tristeza, pero ilusionado”.

Lo que es el PP

También enfatizó que el PP no es un partido federal, sino que defiende la unidad; que no son antieuropeos, sino que defienden una Europa “fuerte”. Tampoco son un partido que enfrente a los españoles por razón de género, sino que pretende avanzar en la “igualdad”; el partido de las ciudades, de los pueblos, de las aldeas; “el partido de toda España”. “Somos el partido del futuro”, no del pasado ni de los que están obsesionados con revisarlo. Además, dejó claro que “no somos un partido bisagra, ni de aspiraciones pequeñas ni de ver con quién suma, con quien podemos sumar. Somos el partido de las mayorías, el partido que gana y quiere ganar el de siempre”. Además, avisa: “Nuestra soberanía no se negocia con nadie y el respeto al estado autonómico” al tiempo que dijo que respeta al Jefe del Estado “sin matiz” y mostró su respeto a la Justicia y también mostró sus respetos a los sindicatos, a todas las familias porque “no soy quién para juzgar a nadie” y mostró su credo en la lengua común y en todas las lenguas.