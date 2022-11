Podemos encumbra a Irene Montero tras los ataques de Vox: “Es el baluarte del feminismo internacional”

“Si tocan a Irene, nos tocan a todas”. Así comenzaba este sábado el acto de demostración de fuerza que Podemos preparó para arropar a la ministra de Igualdad, Irene Montero, después de esta semana en la que Vox pasara al ataque contra la también dirigente de Podemos, a la que acusó incluso de “que el único mérito de la ministra de Igualdad es el de haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias” o la tachó de “libertadora de violadores” a causa de la revisión de condenas que ha supuesto la excarcelación de condenados por violación o rebajas en sus penas a causa de la entrada en vigor de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como la Ley del “solo sí es sí”.

La reacción inmediata por parte del partido ha sido la de convocar un acto bajo el lema “Con todas. Por todas”, un evento que ha tenido lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y que ha contado con la intervención de la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, la periodista Cristina Fallarás, la presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, la abogada Carla Vall, las actrices Itziar Castro y Patricia Galván y la comunicadora Jen Hernanz. En el acto, como aparición sorpresa, ha intervenido a través de un vídeo el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para mandar un mensaje de apoyo a Irene Montero y también -presencialmente- la exdirigente socialista e histórica activista trans, Carla Antonelli.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y líder de Podemos ha reivindicado a su compañera en el partido y en el Gobierno. Ione Belarra ha definido a Montero como “el baluarte del feminismo internacional”. Tenemos que hacer un ejercicio de conciencia histórica y saber cómo hemos llegado hoy hasta aquí. Si hoy Irene es el baluarte del feminismo internacional es porque cientos de miles de mujeres salieron a la calle el 8 de marzo de 2018 y el 8 de marzo de 2019 a luchar por una sociedad más justa y a plantarle cara al machismo”, ha reivindicado.

Para la ministra “es un orgullo arropar a Irene y a todo su equipo” de Ministerio de Igualdad y ha querido sacar músculo de la fuerza de Montero, porque a su juicio, quienes “quieren acabar con ella” es porque “nos quieren mandar un mensaje a todas. “La intervención de Vox es la gota que colma el vaso y es muy grave pero todo empezó antes. Desprestigiando a una ministra porque es mujer, porque es joven, porque es feminista, porque es una mujer que está haciendo historia y colocando a la vanguardia de los derechos de las mujeres”. A su juicio, “la brutalidad de los ataques es sin duda la consecuencia de los avances de la ministra que mas lejos está llevando los avances en su ramo”.

La ministra denunció que existe una “cacería política” contra Montero y el Ministerio de Igualdad. “Es la más salvaje desde que conformamos el Gobierno de coalición y desde que fundamos Podemos. Hay que decirlo alto y claro, hay que frenarlo ya. Basta de cacería contra Irene”, pidió. “Nadie debería aguantar el acoso en una democracia plena”, reclamó, recordando el acoso que recibió en su propia casa. “Nadie debería aguantar este acoso machista, hasta en su casa donde viven niños pequeños”. Según reclamó, “el objetivo siempre ha sido la destrucción personal para destruir el objetivo político. Destruirla a ella es destruir el sueño de millones de mujeres en España”.

Apoyo de Zapatero

En la intervención del expresidente Rodríguez Zapatero, destacó su reconocimiento a Irene Montero “por tu tarea, compromiso, determinación, valentía para hacer levantar los derechos humanos. Aquellos que te han insultado presentan un pasado tenebroso”, ha advertido para después asegurar que frente a esa actitud “nosotros podemos presumir de fomentar la cultura de los derechos, de la igualdad, que es la que cambia la historia y la que hace avanzar la dignidad de los seres humanos en todos los órdenes”, ha proseguido.”.

La activista trans Carla Antonelli ha confesado que lleva días “sintiendo” el dolor de Irene Montero. “No vale todo en política”. Ha denunciado que “Irene Montero se ha convertido en los ataques no solo de la violencia política” y que no solo es contra ella, sino “contra la ley Trans y la ley del solo sí es sí, de todo lo que sale de Ministerio”.

Ha asegurado que siempre estará “agradecida” a Montero y ha lamentado que “llevamos años con un acoso misericordioso, que no lo merece ninguna persona humana”. Y ha garantizado que se encuentra de su lado. “A mi no me importa dar la cara, hoy estoy aquí con quien hay que estar, con la ministra de Igualdad, contra toda la violencia y contra todos los machismos”.

Por último, la ministra de Igualdad ha agradecido todo el apoyo recibido por “poner el cuerpo” contra los ataques recibidos y ha defendido que “la alianza feminista es la “herramienta más poderosa que tenemos para conquistar nuestros derechos y para defendernos las unas a las otras”. Ha lamentado que " conquistar derechos tiene un precio que nos hacen pagar nuestros adversarios, los reaccionarios”. Y ha reclamado que el feminismo “es lo que mejor tiene el país” y ha advertido que la “violencia política” no ha acabado. “No es un capricho, es una decisión política de nuestros adversarios, los adversarios del feminismo y de la democracia”. A su juicio es una “estrategia para intentar destruir personalmente a las compañeras q temporalmente están al frente para frenar avances democráticos.

La ministra de Igualdad ha apostado por la continuidad del gobierno de coalición, y ha garantizado su continuidad en Moncloa, al asegurar que “vamos a terminar esta legislatura con cuatro leyes feministas aprobadas”.