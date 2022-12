El Gobierno y los socios aceleran la derogación de la sedición

Primero con ·nocturnidad”, y ahora con ”alevosía”. Esta ha sido la crítica general que se ha oído en el Congreso de los Diputados, que debatía hasta cinco enmiendas a a totalidad a la proposición de ley para suprimir el delito de sedición. Y es que, tal y como quería el Gobierno, solo una semana después de que el pleno aprobara tramitar esta proposición de ley en un macropleno hasta altas horas de la madrugada, el Congreso ha rechazado hoy las enmiendas que presentaban PP, Vox, Ciudadanos, Junts y la CUP.

Así, desde el bloque de la derecha, pero también desde el grupo Plural y la CUP se ha censurado las prisas del Gobierno, primero con el primer debate para la derogación del delito de sedición de la semana pasada en un macropleno que coincidía con la aprobación final de los Presupuestos, o el impuesto a la banca, entre otros asuntos. “Con nocturnidad”, criticaban desde UPN y Cs, mientras que añadían, con “alevosía”, por convocar este segundo pleno extraordinario, después del pleno ordinario y coincidiendo con el partido del mundial España-Japón. “El gobierno lo hace de prisa, intentando tapar con un partido la derogación porque saben que es una infamia”, criticó la oposición.

El objetivo del Gobierno pasa por acelerar los plazos y lograr aprobar la derogación del delito de sedición antes de que termine este año, algo que la oposición ha interpretado como un pago a ERC por su apoyo a los Presupuestos y que deja clara la intención del Ejecutivo de pasar rápido de pantalla para evitar que la reforma les pase factura, a las puertas de un año electoral. Así se entiende que, a pesar de la importancia del debate, ni un solo ministro se encontraba en la bancada azul. El Gobierno no se ha querido hacer la foto del carpetazo a la sedición.

Una vez superadas las enmiendas a la totalidad, deberán debatirse las enmiendas parciales -donde podría introducirse la reforma de la malversación si finalmente la propone ERC y la apoyan los partidos del Gobierno-, constituir la ponencia y elaborar el dictamen, antes de su aprobación final, aunque todavía no hay un calendario oficial pactado.

Las enmiendas

Desde Ciudadanos cargaron contra el Ejecutivo por tratar de erosionar el Estado. La diputada de Ciudadanos, Inés Arrimadas, desmontó el argumento del Gobierno de que era necesario homologar el delito de sedición con los estándares europeos. “No es cierto que en Europa las penas del delito de sedición sean menores”, recordando que en Alemania se establece un mínimo de 10 años hasta la prisión perpetua. En Francia, hasta cadena perpetua, en Italia, un mínimo de 12 años y en Bélgica entre 20 y 30 años de prisión. “La excepción de España es que tenemos un Gobierno que apoya delincuentes”, criticó. A su juicio, con esta reforma, Sánchez trata de perpetuarse en el Ejecutivo. “Sánchez no tiene escrúpulos ni ideología. Va a hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder”.

Sánchez está blanqueando a los miembros de Bildu. A Aizpurua, que ha leído comunicados de ETA desde la tribuna del Congreso. Otegi lleva toda su vida en ETA y está condenado por secuestro.



No nos callarán.@InesArrimadas: "No son filoterroristas, son directamente terroristas". pic.twitter.com/rm211ax5Ar — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) December 1, 2022

Desde Vox, su portavoz Javier Ortega Smith defendieron con su enmienda ala totalidad que aquel atente contra la nación, si no es nacional de origen, pierda la nacionalidad. “Es un derecho y un privilegio, no se puede otorgar a quien atenta contra esto”, aseguró. De esta manera, invitó al portavoz de ERC, Gabriel Rufián a que renuncie a su nacionalidad española. “Tome un avión y márchese. Tenga el valor de renunciar a la nacionalidad española. Pida la nacionalidad de Corea del Norte o Cuba”, dijo.

El PP, como ya hizo la pasada semana, volvió a pedir a los diputados socialistas que rompieran la disciplina de voto. Prometió además, que cuando vuelvan al poder, el delito de sedición volverá al Código Penal. El diputado encargado de defender la enmienda, Carlos Rojas, criticó las formas de la tramitación: “Meten con calzador y a destiempo un debate de enorme trascendencia. Retrata aquí al Gobierno y para quién hacen las leyes. El delito de sedición sólo es un problema para los que han sido condenados por cometerlo”, lamentó. Rojas criticó al Gobierno por “perder sus principios e identidad”. Entre las enmiendas de los populares se mantenía el delito de sedición tal cual está recogido en el Código Penal o la recuperación del delito de referéndum ilegal. El diputado del PP denunció que “los delincuentes que desafían a España no pueden ser socios de nadie”. Y acusó a la bancada socialista de cambiar el delito para “mantener a Sánchez un año más en la Moncloa”.

El PNV, no vio necesario intervenir al apoyar la medida. Mientras desde ERC se anunciaron enmiendas parciales para mejorar el texto. “Seremos muy exigentes”, avisó la diputada Carolina Telechea. Evitaron referirse a la posibilidad de introducir enmiendas para modificar la malversación. Y plantearon sus críticas al texto registrado para la derogación de la sedición. “Es muy difícil saber que los tribunales van a intentar aplicar un nuevo Código Penal que sea probado. Se hace difícil confiar en que la interpretación sea justa”, confesó. Dejó claro, que “ni la reforma ni el código penal” es de ERC, pero que partiendo de esa “premisa”, se preguntaron por la alternativa. “O nos quedamos como estamos o intentamos mejorarla”, dijo. Vio como “un logro” la desaparición de la sedición. “Cualquier persona que hoy se manifieste de manera pacífica se enfrenta a un delito de sedición”. A su juicio, con la derogación del delito “se protege la libertad de expresión”. Pero, advierten que estarán muy pendientes de la tramitación parlamentaria. “Procuraremos que este delito este muy bien tipificado, que el delito de desórdenes públicos exija violencia”, avisó. Especial atención a la redacción de las conductas que serán tipificadas como criminales para que los “tribunales tengan menos margen para decidir, para evitar que los tribunales se extralimiten”.

Desde Unidas Podemos, el diputado Jaume Asens cargo contra Vox por hablar sobre las nacionalidades. “Niegan que la soberanía esté en los ciudadanos, en la democracia, pero la democracia está por encima de ustedes y a ustedes les ampara el derecho a decir auténticas barbaridades. A mí, por cierto, me suena mucho al concepto de Volksgeist que defendían los nazis. Ustedes me explicarán cuál es la diferencia. Me parecen muy parecidos al fascismo”, dijo.

El portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, criticó que la oposición no hubiese mantenido un “debate jurídico” sobre la ley, “sino que se hablase sobre el independentismo y de la acción del gobierno de Sánchez en Cataluña”. Ante eso, defendió que su gobierno “hace política en Cataluña, porque hacer política no es otra cosa que buscar el interés general con diálogo y acuerdo”. Criticó que el PP, dijo, “haga política contra Cataluña” y denunció que el comportamiento del PP cuando está en el Gobierno, “cambia”. “Traspasan competencias a la Generalitat, anuncian inversiones millonarias en Cataluña, pero, si lo hace el PSOE es un agravio con el resto de comunidades”.