Indignación en la Guardia Civil: Interior mantiene congeladas las dietas desde hace 18 años

Alojamiento, manutención, uso de vehículo particular, combustible.... las dietas de los guardias civiles son las mismas desde hace 18 años. O lo que es lo mismo, desde 2005, el importe de las mismas no ha sufrido variación alguna. Si nos atenemos al actual y elevado coste de la vida, esta situación se antoja insostenible.

Si los agentes tienen que desplazarse fuera de su Unidad por motivos profesionales, perciben 28,21 euros diarios en concepto de desayuno, comida y cena. Si además se añade alojamiento se le otorgan 48,92 euros más. Estas cantidades “no llegan para cubrir gastos y hace que los guardias tengan que realizar malabares en cada operación policial o servicio que realizan fuera”, denuncian desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC).

Tal es la situación a la que se enfrentan que las propias agencias de viajes encuentran dificultades para encontrar alojamiento por esa cantidad en ciudades como Madrid. Según consta en un informe presentado por la AUGC al Consejo de la Guardia Civil, la categoría 3 (cabos y guardias) es la que mayores problemas presenta, aunque no es la única. Por esta razón, apuntan que es “necesario y urgente que el Gobierno subsane este problema para que acabe con esta situación indigna que los guardias civiles padecen cada vez que tienen que desplazarse”. Situación que se agrava, insisten, cuando el desplazamiento se lleva a cabo en grandes ciudades, islas o zonas de costa.

Y el mismo problema se plantea con el importe de la indemnización por uso de vehículo particular, que fija un pago de 0,19 euros por kilómetro recorrido, en el caso de los coches, y de 0,078 euros, en el caso de las motocicletas.

Precios “por las nubes”

Desde esta asociación, consideran que es la directora de la Guardia Civil, María Gámez, quien debe trasladar al ministerio u órgano competente las necesidades legislativas para subsanar esta situación. En concreto, exigen una modificación legislativa que adapte las dietas a los precios actuales. Y para demostrar sus argumentaciones, toman como referencia los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Evolución de los precios de alojamiento desde 2008, según el INE FOTO: AUGC La Razón

A tenor de estos datos, la AUGC hace hincapié en que el precio medio del alojamiento ha subido un 79,28% (como mínimo, ya que no se tienen datos desde 2005), por lo que la dieta por este concepto debería incrementarse en la misma proporción y pasar de los 48,92 euros actuales a 87,70.

Y si bien el precio de los menús en restaurantes no ha subido tanto, en comparación, y no hay estadísticas oficiales a las que agarrarse, la propuesta de esta asociación apunta a un incremento que oscila entre un 10 y un 15%. En concreto, señalan que en ciudades como Valencia, Sevilla, Zaragoza, Murcia, Málaga, Palma o Bilbao el menú del día ya supera la barrera de los 13 euros y en Madrid o Barcelona roza los 14 euros. “Como se puede apreciar, la mitad del dinero de la dieta se gasta sólo en el menú del día, quedando el resto para cenar y desayunar, ya que es imposible encontrar alojamiento que incluya el desayuno, tal y como les está ocurriendo a los vocales de AUGC últimamente (ya no digo tomar un refresco a media tarde o media mañana, algo que en nuestra casa podríamos hacer sin pagar)”, matizan desde la asociación.

Por no hablar de la dieta por uso de vehículo particular. No sólo afecta la subida imparable del combustible sino también la de los costes de mantenimiento del mismo (piezas, transporte, sueldo del mecánico...). En 2005, la gasolina estaba a 0,92 euros el litro frente los 1,81 de agosto de 2022; el diésel estaba a 0,81 euros frente a los 1,85 actuales.

Por todo ello y a tenor de las cifras desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil consideran que las cuantías que se abonan han quedado “desfasadas”. “No sirve la justificación de la situación económica y la crisis. Si no se dispone de dinero no se deben nombrar comisiones de servicio, pero no se pueden nombrar la comisión y abonar cantidades que no cubren el gasto que genera”, concluyen.