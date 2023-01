La Fiscalía recurrirá que el juez procese a Puigdemont por desobediencia y no por desórdenes públicos agravados

La Fiscalía del Tribunal Supremo apuesta por la tesis más dura para condenar a los líderes independentistas de Cataluña de acuerdo al nuevo Código Penal y tras la derogación realizada por el Gobierno del delito de sedición. Los cuatro fiscales de Sala de lo Penal que durante el juicio en 2018 acusaron por rebelión van a solicitar al juez instructor Pablo Llarena que modifique la orden de detención contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y el resto de fugados para que no se trate de una mera desobediencia, sino de unos desórdenes públicos agravados. Además, en los próximos días solicitarán también que los hechos probados en la sentencia del “procés” se incardinen en este delito de desórdenes públicos agravados y que se mantenga la malversación en sus penas más gruesas.

El texto ha sido revisado por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que se reunió este lunes con los cuatro fiscales de Sala encargados -Consuelo Madrigal, Jaime Moreno, Javier Zaragoza y Fidel Cadenas- para dar el visto bueno al escrito y se quedó con una copia para leerlo en profundidad, explican distintas fuentes. Ahora deben firmarlo y presentarlo ante la Sala de lo Penal del Alto Tribunal.

Llarena, que el mismo día que entró en vigor la reforma modificó su orden de entrega europea, vio en la eliminación de la sedición un “contexto cercano a la despenalización” de los hechos investigados y no creyó que esto encajara con los desórdenes públicos. El juez decía que no es que los sediciosos hayan visto rebajadas sus penas “sino que se ha derogado y resulta actualmente inexistente”. Así que como su conducta no “puede ser enjuiciada conforme a ninguno de los tipos penales de desorden público vigentes en 2017″ cuando se produjeron los hechos, ordenó la busca y captura de Puigdemont y de los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig por malversación y desobediencia (este último delito no tiene penas de prisión).

Según el magistrado es “inviable una sanción por los tipos penales de desórdenes públicos que hoy se introducen, porque ni puede considerarse que contemplen actuaciones como la investigada, ni desde luego son aplicables a hechos cometidos con anterioridad a su entrada en vigor”. Pero no opinan lo mismo los fiscales, no quieren que el líder de toda la causa independentista durante 2017 quede prácticamente impune por esos hechos, y van a recurrir el auto, como ha adelantado El Español y ha confirmado este periódico.

Para la Fiscalía es claro que lo sucedido en Cataluña, tal y como se redacta en la sentencia, alteró gravemente el orden público, como pide el nuevo precepto legal que castiga con penas de hasta cinco años de cárcel.

En lo que se refiere a la malversación, sin embargo, la Fiscalía seguirá un criterio igual al instructor que se negó a aligerar la petición de condenas con la introducción de la nueva desviación de fondos más benévola por parte del Gobierno. Llarena considera que el dinero público no se utilizó para otro fin público, como introduce el nuevo artículo en el Código Penal con penas más reducidas (de uno a cuatro años de prisión), sino que el fin era ilegal: el reférendum de independencia. «No se trata de un supuesto en el que se produjera un trasvase presupuestario entre finalidades públicas legítimamente administradas, sino de la aplicación de los fondos públicos a sufragar la decisión personal de contravenir el ordenamiento jurídico y cometer un delito», señaló el togado de la Sala Segunda. Así, la Fiscalía está de acuerdo y será esta misma línea la que siga para pedir las penas en la sentencia de los que ya han sido condenados.