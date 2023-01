La prensa marroquí ensalza a Sánchez frente a Macron

La prensa marroquí no escatima elogios al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y al PSOE, por no apoyar la moción que aprobó la Eurocamára contra la falta de libertad de expresión en ese país. Incluso, ironizan contra el presidente de la República francesa, Enmanuel Macron. “El presidente francés luchó por responder una pregunta sobre la resolución antimarroquí del Parlamento Europeo, mientras que el jefe de gobierno de España, Pedro Sánchez, fue muy claro al rechazarla”, subraya el periódico “Al Ahdath Al Maghribia”.

El presidente francés, Emmanuel Macron, se mostró sorprendido y visiblemente avergonzado por la pregunta que le hicieron sobre la decisión del Parlamento Europeo contra Marruecos, antes de refugiarse en la fugaz respuesta de “sin comentarios”. Grega que el inquilino del Elíseo, que no encontraba las palabras adecuadas ante esta bochornosa pregunta, se empantanaba en generalidades al afirmar que “es impropio interferir en los asuntos internos de los países amigos”. El presidente francés fingió olvidar que la decisión europea suponía una flagrante injerencia en los asuntos de Marruecos y en la soberanía de su justicia, enfatiza el diario.

“A diferencia de un muy confundido Emmanuel Macron, el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, no pudo ser más franco y claro al expresar su posición, la de su partido (PSOE) y la de sus eurodiputados, rechazando la decisión votada por el Parlamento Europeo contra Marruecos. El líder español dijo rechazar la decisión que condena a Marruecos, al tiempo que saludó las excelentes relaciones entre su país y el reino. Las posiciones claras de España frente a Marruecos y su integridad territorial no son nuevas. Porque, desde la vuelta a la normalidad de las relaciones entre Rabat y Madrid, se suceden las declaraciones de los responsables españoles para resaltar la importancia del papel de Marruecos, no solo para España sino para todos los países de la Unión Europea (UE)”, destaca.

El diario recuerda la última declaración realizada la semana pasada por el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien dijo que “España, Europa y Marruecos compartían intereses vitales. Marruecos es un país vecino y socio estratégico de España y Europa con el que compartimos la gestión y control de la inmigración ilegal, la lucha contra la ideología yihadista, la apuesta por el desarrollo común y el interés por África”.

“Sin la cooperación de Marruecos, España y Europa no pueden desmantelar las células yihadistas y detener a los terroristas”. Y que todas las rutas de inmigración desde África hacia Europa han experimentado un importante incremento que oscila entre el 60 y el 150 %, mientras que el número de inmigrantes que llegan a España ha disminuido un 30 % gracias a la cooperación de Marruecos.