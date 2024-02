Ábalos mantiene que no sabía nada del presunto cobro de comisiones ilegales y evita aclarar si dimitirá como diputado

José Luis Ábalos se ha pronunciado este jueves en el Congreso, aunque a la carrera y sin demasiada concreción. De entrada, ha asegurado que no sabía nada del presunto cobro de comisiones ilegales que lideraba su asesor Koldo García en el Ministerio de Transportes. "Claro que sí", ha señalado en los pasillos del Congreso, cuando se le ha preguntado por si mantiene que no sabía nada, y ha evitado aclarar su futuro, sobre si pretende seguir como diputado o no tras las peticiones de dimisión del PP.

En todo caso, Ábalos ha evitado dar más detalles del asunto porque considera que están trascendiendo "filtraciones o conjeturas". "No opinaré más porque ya opinan ustedes", ha señalado el diputado del PSOE. "Pero es más, estamos en reserva de sumario. Por tanto, si alguien tiene acceso estupendo", ha añadido Ábalos, quien no ha negado que tuviera relación con su propio asesor Koldo.

Hace justo 24 horas, también en los pasillos del Congreso, Ábalos protagonizaba la primera reacción a la detención de su antiguo asesor y se declaraba "estupefacto" y "muy decepcionado", aunque defendió su gestión al frente del Ministerio de Transportes. "No tengo ni idea, es que me he enterado ahora. Me he quedado estupefacto. Me gustaría poder dar (explicaciones), pero no tengo más información que lo que he leído", señaló el diputado del PSOE, quien reconoció que la noticia ha sido "un golpe" y que le resulta "difícil de creer" y admitió que estas cosas "duelen".

"Hasta donde yo sé, tenía una vida muy normalita", añadió cuando fue preguntado sobre Koldo. Sobre la exigencia del PP a que dé explicaciones, Ábalos ha asegurado que él es el primero que desea tener esas explicaciones, si bien no ve encaje parlamentario en que un diputado comparezca en una comisión: "Yo no he visto nunca la comparecencia de un diputado, pero bueno, es que me da igual. Ya me gustaría dar explicaciones".

Koldo García ha sido detenido por la Guardia Civil en una investigación sobre mordidas en contratos de material anticovid para los ministerios de Transportes e Interior, así como para comunidades autónomas (CCAA) como Baleares y Canarias.