El PP acusa al PSOE de "retorcer" el Reglamento por anular un "sí" de Junts a Feijóo

Polémica por el sentido del voto de uno de los diputados durante la segunda vuelta de la votación para investir al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno. Los diputados eran llamados a votar por asentimiento y de viva voz para dar su "sí", "no" o "abstención", pero un di cuando el diputado de Junts, Eduard Pujol pronunciaba un "sí" que fue ratificado por la secretaria de la Mesa cuando el sentido de su voto era un "no", lo que provocó las risas de la Cámara y del propio diputado.

Este hecho obligó a la Mesa de la Cámara a deliberar. Finalmente, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol decidió que el voto del diputado de Junts era considerado "nulo".

Esto ha provocado la "indignación" del Grupo Popular que advertían de que la presidenta de la Mesa una vez más estaba incurriendo, de nuevo, en una decisión "arbitraria". Y es que, en el momento en el que se produjo la votación y cuando el órgano de gobierno del Congreso de los Diputados se disponía acordar cómo quedaba constatado ese voto -que no iba a investir a Feijóo en presidente pero sí podía sentar un precedente- el vicepresidente de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis recibía un mensaje -presumiblemente de Sánchez- y se levantaba automáticamente a "presionar" a uno de los letrados de la Cámara algo que denunciaron los diputados populares.

Los letrados del Congreso consideraban que se podían dar las tres acepciones, aceptar el "sí" inicial, la rectificación o anularlo, según apuntó el secretario de la Mesa Gerardo Pisarelo (Sumar). Sin embargo, los servicios jurídicos habían trasladado que el papel del secretario o secretaria de la Mesa era el de ratificar el voto del diputado y ésta ya había pronunciado el "sí" ratificando el sentido del diputado de Junts que, apuntaron, no pidió a la Mesa de manera explícita que una rectificación aunque luego, aunque en medio de las risas había dicho con posterioridad que "no". Lo cierto es que, cuando debatían qué hacer, no se preguntó al diputado de Junts nada.

Los diputados del PSOE insistían, con posterioridad, trataban de lanzar el mensaje de que había un turno de "treinta segundos" para corregir el sentido del voto algo que no figura en el Reglamento.

Mientras, desde la presidencia de la Mesa se indicaba que había que optar por la "buena fe" o que "daban por hecho" que, como ya había ocurrido en la votación de la primera vuelta, había opción a rectificar. Sin embargo el texto por el que se rigen las votaciones no indica esa pauta que argumentaban por lo que subrayaban que "tal vez había que clarificarlo" para próximas votaciones. En la primera votación del pasado miércoles, cuando se equivocó el diputado de Teruel votando "sí" la secretaria de la Mesa le advirtió con un "¿perdona?" que le permitió modificarlo en el momento y, además, se había equivocado pronunciando el apellido.

Los populares apelan a "preservar el derecho parlamentario" y "aplicar el derecho vigente" y no guiarse por decisiones partidistas o personalistas de la presidenta de la Mesa. La realidad es que no existe un precedente similar en el que un "sí" haya sido considerado nulo por lo que pidieron a Armengol que quedara constancia de que era una decisión de ella.

La polémica no es menor porque está en juego una hipotética investidura de Pedro Sánchez en la que por un "error" de un solo voto de Junts que no dé el "sí" podría tumbarla. Y de momento, los socialistas no quieren ni les conviene tener problemas con Junts.

Los populares podrían presentar recursos e incluso podría llegar a judicializarse pero por ahora no quieren que se pierda el foco de la investidura que ha tenido lugar hoy con cosas de este tipo.