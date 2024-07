El PP acusa a Sánchez de una "caza de brujas" como respuesta a las investigaciones sobre su mujer

El PP ve una operación de "caza de brujas" en el último anuncio del presidente del Gobierno. Pedro Sánchez ha explicado este lunes que pondrán un tope a la financiación con fondos públicos de los medios de comunicación digitales que a su juicio "no tienen lectores", y a los que se ha referido como "pseudomedios", según ha indicado en una entrevista en "La Cadena Ser".

Un anuncio que para el PP no es baladí el momento de su lanzamiento. "En la semana en la que su mujer declara como imputada por corrupción, en la que puede ser imputado el fiscal general del Estado por perseguir políticamente a Isabel Díaz Ayuso, y en la que el TC podría seguir abaratando sentencias condenatorias por el caso de los ERE", apuntan fuentes de la dirección popular tras conocer las intenciones del Gobierno. Así, el principal partido de la oposición critica que "Sánchez se lanza a perseguir a la prensa crítica en aras de una supuesta calidad democrática".

Para los populares, Sánchez busca "amordazar" a la prensa, es por ello que el partido se posiciona en contra defendiendo una "prensa libre" y avisa que, al igual que no apoyaron cuando desde el Ejecutivo se llamaba a los jueces "fachas con toga", no lo hará ahora, cuando "el presidente busca ahogar a la prensa que no oculta la corrupción del Gobierno, del PSOE y de la familia del propio Pedro Sánchez". Según los populares, el Gobierno, en vez de ir a los juzgados para denunciar las informaciones que cercan a su entorno, lo que hace es "amenazar a esas cabeceras con su asfixia económica". Advierte que el Gobierno "no busca defender la verdad, sino silenciarla".

Recomienda el partido de Alberto Núñez Feijóo al Ejecutivo que si busca "dignificar" el papel de los medios, el presidente debe empezar por aquellos "sobre los que tiene competencia directa", en relación a EFE y RTVE. Exigen los populares que "reemplace" a quien nombró presidente de la agencia EFE tras ser su responsable en Moncloa y que "fuerce" la dimisión de la presidenta de RTVE "a la que nombró por su condición de militante del PSOE".